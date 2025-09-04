Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la primera edición de la pasarela. SUR

Vuelve la Pasarela de la Diversidad al Hotel Ritual de Torremolinos

El alojamiento acoge, este sábado 6 de septiembre, la segunda edición de un desfile que protagonizarán mujeres trans de distintas edades, vestidas por diseñadores que apuestan por la inclusión en el mundo de la moda

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:59

La segunda edición de la Pasarela de la Diversidad se celebra, este sábado 6 de septiembre, en el Hotel Ritual de Torremolinos. Se trata de ... una cita con la alta costura en la que la moda combina con la reivindicación de derechos. Y es que, como recuerdan los responsables del alojamiento, esta propuesta tiene como objetivo «visibilizar y premiar la creatividad de diseñadores que apuestan por la inclusión y la diversidad sexual en el mundo de la moda».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  9. 9

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  10. 10 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vuelve la Pasarela de la Diversidad al Hotel Ritual de Torremolinos

Vuelve la Pasarela de la Diversidad al Hotel Ritual de Torremolinos