Vuelve la Pasarela de la Diversidad al Hotel Ritual de Torremolinos

La segunda edición de la Pasarela de la Diversidad se celebra, este sábado 6 de septiembre, en el Hotel Ritual de Torremolinos. Se trata de ... una cita con la alta costura en la que la moda combina con la reivindicación de derechos. Y es que, como recuerdan los responsables del alojamiento, esta propuesta tiene como objetivo «visibilizar y premiar la creatividad de diseñadores que apuestan por la inclusión y la diversidad sexual en el mundo de la moda».

Pisarán esta pasarela mujeres trans de todas las edades, hombres y mujeres cis, personas drags o no binarias. Una oportunidad para disfrutar del color, la creatividad, el espectáculo y la libertad de expresión que, aunque está dirigido a todos los públicos, tiene un enfoque especial hacia el colectivo LGTBIQ+, con propuestas pensadas para todos los cuerpos, géneros y estilos.

Esteban Freiría, de Marbella, es uno de los diseñadores participantes. Presenta 'El sastrecillo valiente', una colección con guiños al oficio tradicional de modista, elaborada con tejidos reciclados como manteles o telas de sofá. El tartán, el encaje de bolillos de Camariñas y las corbatas son elementos distintivos de su propuesta.

Habrá más combinaciones, que llegarán del taller de Miguel Reyes, de Sevilla, con más de 30 años de trayectoria, que llevará al Ritual una colección de alta costura femenina y trajes de fiesta masculinos diseñados exclusivamente para esta edición. Ha vestido a destacadas figuras del mundo artístico y es presidente del Gremio de Sastres y Modistas de Sevilla.

Sergy & Tapiju, de Córdoba, un dúo formado por Rafael Tapia y Sergio Osuna, habituales en SIMOF y ganadores de múltiples certámenes de moda flamenca, también tendrán presencia en esta fiesta. Su propuesta mezcla moda y alta bisutería en un espectáculo visual cargado de riesgo y creatividad.

La Gitana de Chiclana / Muñecas Marín, otra de las firmas, es una propuesta sorprendente que lleva a las icónicas muñecas andaluzas a la pasarela con una colección especial diseñada en clave LGTBIQ+. El premio será recogido por Rafael Ruiz Rodríguez, custodio del legado de las Muñecas Marín, que cuentan con casi un siglo de historia. Muñecas que este año han sido por ejemplo protagonistas en el cartel anunciador de las fiestas de Torremolinos.

Fabián Ozan, de Almería, es un diseñador argentino que repite participación tras su éxito en la primera edición. Su nueva colección está inspirada en la experiencia vivida el año pasado en el propio Hotel Ritual, lo que convierte esta presentación en un homenaje muy personal.

Además de los desfiles, habrá actuaciones de artistas y drags invitadas y una gran Fiesta de las Banderas de la Diversidad, donde se invita al público asistente a participar activamente en un cierre lleno de música, inclusión y visibilidad. Además se realizará un homenajea a la artista Juanita Reina por el centenario de su nacimiento

El Hotel Ritual Torremolinos es el alojamiento LGTBIQ+ más grande de Europa. Forma hotel forma parte del grupo andaluz Ritual Hoteles, experto en la creación de espacios inclusivos, de ocio y bienestar para el colectivo, con presencia en destinos como Sevilla, El Palmar o Maspalomas.

Nueva etapa

El establecimiento está en una nueva etapa empresarial, después de que, el pasado 12 de junio, el edificio que alberga el hotel cambiara de propietario. Terminó así un limbo legal que comenzó hace un lustro, cuando el anterior propietario del inmueble entró en concurso de acreedores. A partir de ahí, Ritual Hoteles negoció con diversos interesados en la adquisición del alojamiento, con casi 200 habitaciones; llegó a recibir todo tipo de propuestas, algunas incompatibles con los valores de la marca y, finalmente, llegó a un acuerdo con un fondo de inversión de origen estadounidense que, como destacaron, «comparte plenamente la visión del grupo y su compromiso con el colectivo LGTBIQ+».

Con el nuevo inversor llegan, además, recursos y propuestas estratégicas orientadas a reforzar el negocio. Entre los planes, continuar, a partir de 2026, con la renovación integral del hotel, tras una primera fase en las habitaciones Luxury y la Infinity Pool del complejo.