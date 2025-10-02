Mortadelo y Filemón ya están en el Parque de la Batería de Torremolinos

Mortadelo y Filemón, El Botones Sacarino, Rompetechos, Otilio, Pepe Gotera y el propio Francisco Ibáñez acaban de llegar al Parque de La Batería. Toma forma, ... de este modo, el proyecto que anunció la ciudad en Fitur de 2024, una iniciativa que cuenta con el apoyo económico de la Junta de Andalucía, a través de una ayuda de 60.000 euros de la Consejería de Turismo, lo que supone el grueso de la inversión, que finalmente ha sido de unos 90.000. Esta partida ha permitido reproducir, en resina de poliéster y fibra de vidrio, a los personajes del excelso autor, con guiños locales, como el propio Mortadelo con un espeto de sardinas y Otilio junto a la Torre de Pimentel, en tamaños que oscilan entre los 1,20 y los 2,50 metros.

«Es el tipo de homenaje que le hubiera gustado a mi padre. El quería salir, tener contacto con los niños, con los lectores... De este modo, el acceso a su obra será ilimitado. Es una cosa fantástica», ha dejado claro Nuria Ibáñez, convencida de que, con este nuevo atractivo para el parque, «la primera reacción será de reír».

«Hemos puesto toda nuestra ilusión y cariño para rendirte un sentido homenaje a través de tus personajes, a la par que damos un mayor peso y visibilidad a uno de los enclaves culturales y turísticos más atractivos de la ciudad: el Parque de La Batería», ha reflexionado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid en su intervención, dirigida directamente a Francisco Ibáñez. «Es nuestro granito de arena para honrar la figura del autor más popular del cómic español y uno de los que más ha hecho por la lectura«, ha asegurado.

A Del Cid la han acompañado en un recorrido para conocer a estos nuevos habitantes de La Batería, además de la familia del historietista; Carmen Sánchez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, concejales de la Corporación Municipal, y responsables de la editorial Penguin Random House, propietaria de los derechos de las creaciones de Ibáñez.

Con motivo de la inauguración de este nuevo espacio, se han organizado talleres de la mano de los dibujantes Omar Janaan y Blas Santana. Además, se ha organizado una feria del cómic con la participación de las librerías Pérgamo y Proteo.

Los plazos previstos contemplaban que estás figuras estuvieran ya integradas en la zona verde en agosto de 2025, aunque la decisión municipal de «resetear» el procedimiento, para que las figuras tuvieran la calidad requerida por los herederos del legado del dibujante de tebeos, los han retraso en torno a un mes.

Finalmente, Moldes Kori'S, fue la firma elegida para este trabajo, con una calificación de «excelente» en la mesa de contración. La empresa tiene entre sus clientes al Parque Warner y está especializada en decorados para cine y elementos empleados en rodajes, como escudos.