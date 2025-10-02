Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guillermo, nieto de Ibáñez, con la alcaldesa, Nuria, una de las hijas del dibujante de tebeos y las figuras de Mortadelo y Filemón. J. R. C.

Mortadelo y Filemón ya están en el Parque de la Batería de Torremolinos

«Es el tipo de homenaje que le hubiera gustado a mi padre», deja claro Nuria, hija de Francisco Ibáñez, sobre la iniciativa municipal que permite disfrutar a los visitantes del principal pulmón de la ciudad de reproducciones, en gran tamaño, del propio dibujante de tebeos, El Botones Sacarino, Rompetechos, Otilio y Pepe Gotera

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:16

Comenta

Mortadelo y Filemón, El Botones Sacarino, Rompetechos, Otilio, Pepe Gotera y el propio Francisco Ibáñez acaban de llegar al Parque de La Batería. Toma forma, ... de este modo, el proyecto que anunció la ciudad en Fitur de 2024, una iniciativa que cuenta con el apoyo económico de la Junta de Andalucía, a través de una ayuda de 60.000 euros de la Consejería de Turismo, lo que supone el grueso de la inversión, que finalmente ha sido de unos 90.000. Esta partida ha permitido reproducir, en resina de poliéster y fibra de vidrio, a los personajes del excelso autor, con guiños locales, como el propio Mortadelo con un espeto de sardinas y Otilio junto a la Torre de Pimentel, en tamaños que oscilan entre los 1,20 y los 2,50 metros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  7. 7

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  8. 8

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mortadelo y Filemón ya están en el Parque de la Batería de Torremolinos

Mortadelo y Filemón ya están en el Parque de la Batería de Torremolinos