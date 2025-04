IU reclama a la ministra de Vivienda una solución para los desahucios de El Calvario de Torremolinos

Nueva exigencia al Gobierno de Madrid, esta vez de IU, para que intervenga ante la posibilidad de que un grupo de vecinos de El Calvario ... sea desahuciado. Son unas 120 personas que están en medio de un procedimiento de ejecución hipotecaria, debido a que el juzgado no reconoce sus contratos de alquiler como válidos. Entiende su señoría que estos acuerdos no tienen valor, ya que derivan de otros anteriores, alcanzados por la promotora que construyó el edificio en el que residen, que estaba en situación de dificultades económicas, y unas sociedades explotadoras, con el objetivo, razona el instructor de este procedimiento, de complicar las posibles reclamaciones económicas. De los inmuebles del bloque, tras quebrar también la entidad que concedió el préstamo para la obra, 31 pasaron a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que está participada, al 51% por el Estado. A pesar de que había un acuerdo para paralizar su traspaso, consecuencia de la puja abierta para el cobro de las deudas generadas por la promotora, finalmente, surgen dudas sobre esta posibilidad. Esto deja en una situación delicada a los que allí viven, ya que se quedarían sin la posibilidad de que se les brindara un alquiler social. Por ello, el coordinador de IU Andalucía y diputado por Málaga en el Congreso, Toni Valero, reclama al Gobierno central que intervenga, en sus palabras, ante la «dejadez» del Ejecutivo regional que, como recuerda, tiene competencias en materia de vivienda.

En la Cámara baja, Valero ha exigido una explicación sobre los motivos para que, como ha dicho, la Sareb «no se haga cargo cediendo estas viviendas a la empresa pública anunciada por la ministra», la socialista Isabel Rodríguez, lo que, sostiene, evitaría la salida de las personas que firmaron los alquileres. «El Ministerio de Vivienda tiene que intervenir ante la dejadez de funciones del Gobierno andaluz y la situación de desprotección de las familias», asegura. Valero ha contextualizado la situación en un momento en el que las viviendas turísticas han experimentado un incremento del 40%, en los dos últimos años, sin que la Junta tome medidas.

Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, por su parte, ha solicitado una reunión con el máximo responsable de la Sareb, el director de Relaciones Institucionales y Vivienda Asequible, Pau Pérez de Acha, tras haber tenido conocimiento, a través de una comunicación verbal este pasado martes, tal y como explicaron fuentes municipales, de que la entidad, finalmente, traspasará las 29 viviendas en El Calvario que son su propiedad.

Por parte de la Sareb, sostienen que, a este momento, «no se ha procedido al remate», así se llama la operación en términos legales, que implicaría la entrega de estos pisos a otro propietario. No obstante, reconocen: «Tras analizar todas las posibilidades, hemos trasladado al Ayuntamiento que vemos muy difícil desde el punto de vista jurídico que no termine produciéndose debido al punto en el que se encontraba la operación» A pesar de ello, insisten, «todavía no hay nada cerrado».

Los problemas de estos vecinos ha sido abordada durante la sesión del pleno de Torremolinos celebrada este jueves, 24 de abril, en la que todos los grupos han mostrado su solidaridad y se han ofrecido a colaborar en una salida. Además, al igual que ha hecho IU, el PP acudió al Congreso para reclamar al Gobierno central alguna solución.