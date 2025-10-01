Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Uno de los puntos inclusivos de la feria torremolinense. SUR

Éxito de la feria inclusiva de Torremolinos: asociaciones y municipios quieren replicar el modelo pensado para familias y personas con Trastorno del Espectro Autista

Interés por conocer más detalles de la iniciativa de Cambrils, Valencia o la vecina Benalmádena

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:04

Una de las novedades de las celebraciones de San Miguel ha sido la puesta en marcha, en la plaza Andalucía, de un espacio inclusivo y ... alternativo para la feria de día. Un lugar que, con la premisa de ser «familiar y amable» ha programado actividades abiertas a toda la ciudadanía, aunque con especial atención a aquellos que tienen sensibilidad al ruido, los niños y niñas de menor edad y colectivos que trabajan con personas con Trastorno del Espectro Autista. Esta experiencia se ha puesto en marcha durante el fin de semana de la feria, que se desarrolló entre los pasados 25 y 29 de septiembre.

