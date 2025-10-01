Éxito de la feria inclusiva de Torremolinos: asociaciones y municipios quieren replicar el modelo pensado para familias y personas con Trastorno del Espectro Autista

Una de las novedades de las celebraciones de San Miguel ha sido la puesta en marcha, en la plaza Andalucía, de un espacio inclusivo y ... alternativo para la feria de día. Un lugar que, con la premisa de ser «familiar y amable» ha programado actividades abiertas a toda la ciudadanía, aunque con especial atención a aquellos que tienen sensibilidad al ruido, los niños y niñas de menor edad y colectivos que trabajan con personas con Trastorno del Espectro Autista. Esta experiencia se ha puesto en marcha durante el fin de semana de la feria, que se desarrolló entre los pasados 25 y 29 de septiembre.

Sin música

El sábado y el domingo, de 15.00 a 18.00 horas, en este punto, por ejemplo, no hubo equipos reproductores musicales y fueron programados juegos, actividades inclusivas, talleres y teatros, todo ello, con criterios de supervisión y dinamización y con un ambiente relajado.

Aunque el Ayuntamiento, organizador de los festejos, ha sido el promotor de esta feria alternativa, nada hubiera sido posible, como reconoce la alcaldesa, Margarita del Cid, sin la colaboración de TEAcompaño, el Vivero Los Pinares, Apprende Benalmádena, Al Andalus, Plataforma Neurodiverso, Fundación Autismo Sur, Asense-A, Acsem, Fuensocial y Fundación Nilo.

«Mi agradecimiento más sincero a todos los colectivos que trabajan para promover entornos inclusivos. Queda camino por recorrer, pero estoy convencida que trabajando unidos lograremos hacer de Torremolinos un municipio ejemplar», ha destacado la máxima responsable local. Y el caso es que, a tenor del eco que ha tenido esta idea, su formato, ha resultado atractivo. «Ha sido más que positivo tener un espacio para informar a las familias, como es nuestro caso, con pequeños con diversidad funcional y, además, disfrutar de la feria con tranquilidad», deja claro Deseada Tejera, presidenta de la Asociación TEAcompaño, quien desvela que ya han contactado con la entidad el colectivo Benitea, de Valencia, y Autisme Cambrils, con la idea de replicar la fórmula, para lo que han pedido información detallada.

Desde el Ayuntamiento torremolinense también muestran su satisfacción al haber recibido el interés por desarrollar este modelo por parte de municipios de Málaga y de otros puntos de Andalucía; un ejemplo cercano está en la vecina Benalmádena, que, como destaca Tejera, también cuenta con una feria inclusiva.

La responsable de TEAcompaño pone en valor el hecho de que, con la apuesta por la feria de día, se ha logrado un «plus» con respecto a unas medidas que ya se han ido desarrollando anteriormente: «El año pasado, conocimos a familias que habían pisado la feria por primera vez, al tener facilidades como una sala amable, protectores para mitigar el ruido, o una acreditación para no hacer cola en las atracciones».

Acciones

Esta filosofía de feria para todos, se ha concretado también en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, lugar de celebración de conciertos, con un espacio amable para niños y jóvenes con diversidad funcional, una sala adaptada para con distintos juegos para poder relajarse y desconectar.

Además ha habido un camino reservado para personas con TEA y otras sensibilidades, un recorrido alternativo y tranquilo que permitía acceder a las atracciones evitando zonas con mayor concentración de luces, ruidos y aglomeraciones.

En Plaza España, justo donde da comienzo la feria, hubo un punto en el que solicitar protectores auditivos para disfrutar de forma saludable de los distintos espectáculos y conciertos, reduciendo la exposición auditiva. Por otro lado, también se podían adquirir pulseras identificativas para que, en caso de pérdida, los menores pudieran contactar rápidamente con sus familias. Una posibilidad de la que también han hecho uso los mayores, apunta la responsable de TEAcompañado, que recuerda que su asesoramiento y ayuda es para cualquiera que lo pida.

Además, durante todos los días de feria, la zona de atracciones ha permanecido sin música de 19.30 a 20.30, para la inclusión de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y otras sensibilidades sensoriales.

El recinto ferial ha contado con un recorrido de seguridad, señalizado con una línea de pintura verde en el asfalto, a través del cual, desde cualquier punto de la feria llevaba al puesto de la Policía Local. De esta forma los pequeños que se despistaran podían llegar fácilmente a un lugar seguro.

El Auditorio Municipal ha dispuesto un año más de la plataforma PMR, reservado para que personas con movilidad reducida y diversidad funcional.

La feria de noche ha contado durante los días de celebración con una zona de aparcamiento accesible, situada en la explanada de aparcamiento del Palacio San Miguel, con rampa habilitada

El programa de feria ha sido completamente accesible a través de Códigos Navilens, para personas ciegas o con baja visión, además, ha estado disponible un plano del recinto ferial en relieve, desarrollado por la ONCE, y un año más el pregón de la feria ha sido asistido por un intérprete de signos.

Además, dentro de los estrenos de la feria, cuatro trabajadores del Centro Especial de Empleo Los Pinares se han encargado comercializar 'merchandising' de la marca Torremolinos en una caravana que ha visitado puntos de gran afluencia. Los beneficios de estas ventas van destinados a programas de fomento de empleo que genere oportunidades laborales para personas con diversidad funcional.