Una unidad móvil para vender la marca Torremolinos con fines sociales

Bautizado como «Merchandising con alma: Productos únicos, vendidos por personas únicas», el Centro Especial de Empleo Los Pinares pone en marcha un proyecto que favorece ... la inclusión laboral de personas con diversidad funcional.

La idea es que, por el momento, cuatro de los trabajadores de Los Pinares, que han sido elegidos a través de una oferta pública gestionada por la propia entidad, dependiente del Ayuntamiento, bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, se dediquen a comercializar productos de la marca turística Torremolinos en lugares de gran afluencia.

Para ello, se moverán en un vehículo que se inspira en el concepto de los 'food truck', aunque con un fin distinto. Será una caravana tematizada decorada con los colores, símbolos y mensaje de la ciudad, que da a conocer sus bondades con el lema «el origen del Paraíso».

El vehículo tiene el nombre de «Inclusión sobre Ruedas»; una unidad móvil que será la imagen visible del proyecto y visitará los lugares más visitados o con mayor concentración de establecimientos y permitirá a los interesados hacerse con un recuerdo torremolinense.

El «negocio» estará atendido por dos técnicos de venta y dos operarios de apoyo. Los beneficios obtenidos se reinvertirán íntegramente en nuevas oportunidades laborales para este colectivo. En una segunda fase de esta acción, se contempla que parte del material lo produzcan directamente trabajadores del propio centro, para fomentar así la producción local y el desarrollo de nuevas competencias.

«Este proyecto representa el espíritu de Torremolinos: abierto, inclusivo y orgulloso de su identidad», ha destacado la alcaldesa, Margarita del Cid, que, junto a miembros del Gobierno local, ha visitado a los participantes en esta experiencia.

La experiencia, que comienza el día de la romería de San Miguel, este domingo 21 de septiembre, continuará con un punto de venta con una ubicación en la zona comercial céntrica y en los mercadillos municipales, además de desplazarse a los citas más representativos del municipio a lo largo del año.

Esta actividad no es la única que parte del centro especial de empleo y tiene que ver con el potencial turístico del municipio. Otro ejemplo es el nuevo ascensor panorámico del Parque de la Batería, en el que, la recaudación obtenida por su uso, también es destinada al funcionamiento de Los Pinares, además de ser atendido por personas que se forman en estas instalaciones municipales. Lo mismo ocurre en el resto de ascensores municipales, cuya tarifa se ha establecido a un euro.