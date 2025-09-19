Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Una unidad móvil para vender la marca Torremolinos con fines sociales

Cuatro trabajadores del Centro Especial de Empleo Los Pinares se encargarán de comercializar 'merchandising' en una caravana que visitará lugares de gran afluencia; todos los beneficios del proyecto se reinvertirán en nuevas oportunidades laborales para personas con diversidad funcional

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:30

Bautizado como «Merchandising con alma: Productos únicos, vendidos por personas únicas», el Centro Especial de Empleo Los Pinares pone en marcha un proyecto que favorece ... la inclusión laboral de personas con diversidad funcional.

