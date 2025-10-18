Uno de cada cuatro trabajadores de Torremolinos es autónomo, conforme a los datos que ha dado a conocer el Ayuntamiento, que recoge los datos de ... afiliación a la Seguridad Social que, como destacan fuentes municipales, «son los mejores de la historia». Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contabilizan 25.737 trabajadores, una cifra que supone un incremento interanual del 4%, con 113 afiliados más que en el mismo mes del 2024. De esta suma, los autónomos eran, el es pasado, 5.895. Esta sitúa a Torremolinos, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, como uno de los municipios, de más de 10.000 habitantes con mayor porcentaje contizantes por cuenta propia, un 22,9% del total.

Torremolinos ha finalizado septiembre con la incorporación de un total de 305 personas al mercado de trabajo con respecto al mismo periodo de 2024, en lo que supone una reducción interanual del 6,6% hasta situarse la cifra de desempleados en las 4.304 personas, mientras que en el noveno mes de 2024 se contabilizaron 4.609, según datos del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía.

La cifra registrada el pasado mes supone el mejor dato de empleo desde septiembre de 2008 cuando la localidad registró 4.294 demandantes.

Se registraron 1.424 contratos en el municipio, con un incremento intermensual del 14,93%, 185 más que en agosto y una variación interanual positiva del 0,35%. La hostelería y el comercio se establecen como las principales actividades económicas en la contratación registrada en el pasado mes.