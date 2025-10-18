Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Comercios en la calle San Miguel. SUR

Uno de cada cuatro trabajadores de Torremolinos es autónomo

El municipio cierra septiembre con 25.737 cotizantes, lo que supone un incremento interanual del 4%

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:46

Uno de cada cuatro trabajadores de Torremolinos es autónomo, conforme a los datos que ha dado a conocer el Ayuntamiento, que recoge los datos de ... afiliación a la Seguridad Social que, como destacan fuentes municipales, «son los mejores de la historia». Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contabilizan 25.737 trabajadores, una cifra que supone un incremento interanual del 4%, con 113 afiliados más que en el mismo mes del 2024. De esta suma, los autónomos eran, el es pasado, 5.895. Esta sitúa a Torremolinos, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, como uno de los municipios, de más de 10.000 habitantes con mayor porcentaje contizantes por cuenta propia, un 22,9% del total.

