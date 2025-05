Más de cuarenta conciertos en una nueva Ruta del Rock de Torremolinos

José Rodríguez Cámara Torremolinos Martes, 13 de mayo 2025, 14:18 Comenta Compartir

Locales de los Álamos, Playamar, Bajondillo, La Carihuela y la zona centro serán el escenario de la edición número trece de la Ruta del Rock. Hay 35 grupos y solitas implicados que ofrecerán 43 conciertos en otros tantos establecimientos. La propuesta incluye, además del género que le da nombre, actuaciones de pop, soul, indie, blues o jazz, entre otros estilos. Los conciertos llegarán los fines de semana del 16 al 18 y del 23 al 25 de mayo. El horario de los viernes y sábados será de 19.00 a 23.00 horas, y el de los domingos de 17.00 a 21.00 horas.

Nico Sabatini, Pablo Fugitivo, Frasco de Pruna, Patty, Alvarock, Jason Downing, Wayne Ward, Turkish Gang, RM Latin Band, Game Cover, Sinvergüenzas, The Bert Balckmont Trío, Mayday, Mistery Machine, Doble Juego, The Lookflowers, Wayne Ward & Aida Garner, Willie & The Inmates, Lady Punk, Septiembre, Ikaro, Supernova, De la Sangre, The Crooks, Duo Same Vibes, Soul Station, Money Makers, Radio 80, Pop FM, Red Bus Rock, El trío del saco, Iris Oboe, Suzzete Moncrief, Satisfaction y Natalia Biloba, son los grupos y solistas participantes en esta edición.

Los establecimientos participantes son Bar América 1, Mg Jamón Carihuela, London Eye, Heineken Corner, A Jierro, Pat Murphys Bar, Vanilla, Shamrock, Copacabana, Bar Amsterdam, Buddha Beach, Cervecería Twister, True Club, Mg Jamón Plaza Andalucía, A Casa Nostra, Vip Irish, New Iris Jims, Kippenhuis, Rincón de Nacho, Taberna Rufino, Zenzero, Clock Tower, Café Central, Folks Street Food, Guinn's Sports Bar, The Galloping Major, Playaocho, Ela's Tapas & Salads, Pizzería L'Clave de Sol, Taberna Caballo Andaluz, Grandcafe Zero Zero, Bar el 12, La Pepa, Stereotipo, Le Grand Café Torremolinos, Garage Drink Station, Garfield, Barracuda Roof Top, Mariquita Copas, Baloó Bar Lounge, Eurocafé y Restaurante la Favorita.

Temas

Hostelería

Playas

Torremolinos

Música