Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa González Coca, en el Mundial de Triatlón. SUR

«Comencé a entrenar para soltar rabia y llegué al Mundial de Triatlón»: Teresa González organiza la I Carrera No+Suicidios

La prueba, que coordina la atleta amateur que encontró en el deporte una vía de superar la muerte de su hermana, será el próximo 2 de noviembre, en Los Álamos, con distancias de 10 y 5 kilómetros

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:57

Comenta

Tenía 43 años, no sabía nadar, tampoco montar en bicicleta, pero, en 2020, decidió que iba a participar en un triatlón. «Comencé a entrenar para ... soltar rabia», explica Teresa González Coca. Y tenía mucha, fruto del suicidio de su hermana Raquel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  4. 4 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  5. 5 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  6. 6 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  7. 7 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  8. 8 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  9. 9 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Comencé a entrenar para soltar rabia y llegué al Mundial de Triatlón»: Teresa González organiza la I Carrera No+Suicidios

«Comencé a entrenar para soltar rabia y llegué al Mundial de Triatlón»: Teresa González organiza la I Carrera No+Suicidios