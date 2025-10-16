«Comencé a entrenar para soltar rabia y llegué al Mundial de Triatlón»: Teresa González organiza la I Carrera No+Suicidios

Tenía 43 años, no sabía nadar, tampoco montar en bicicleta, pero, en 2020, decidió que iba a participar en un triatlón. «Comencé a entrenar para ... soltar rabia», explica Teresa González Coca. Y tenía mucha, fruto del suicidio de su hermana Raquel.

No es para menos, la que ya no está, que era enfermera, descubrió que su padre tenía un cáncer que fue fulminante. Raquel se fue a los 6 meses y Teresa acabó en el psiquiatra. En las sesiones, el facultativo que la trataba la convenció de que, con la actividad física, iba a generar de forma natural las sustancias químicas que él le facilitaba en pastillas.

Teresa, dependienta de Zara, que, a base de esfuerzo, tiene marcas recientes en los 10 kilómetros, más que respetables, que bajan de los 4 minutos y 30 segundos, hizo caso del consejo, tanto que, en el Mundial de Triatlón que acogió su ciudad, Torremolinos, hace un año, logró ser la primera de su categoría de edad en la modalidad de 'sprint'; en la estándar fue la segunda de las nacionales y la 40 del mundo. Su estreno en este combinado de carrera, bicicleta y natación llegó en 2022, en Benalmádena.

La experiencia de aquellos días del internacional en Torremolinos de esta triatleta amateur y el contacto con la Asociación Alhelí de Málaga, que además de trabajar activamente contra la prevención del suicidio acompaña a las personas en proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, la llevaron a organizar, en colaboración con el Ayuntamiento, la I Carrera Solidaria No+Suicidios. Será el domingo 2 de noviembre, en Los Álamos. El objetivo es claro, concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental y acerca de los beneficios que el deporte tiene para mantenerla en forma.

Por el momento, son 450 inscritos y el objetivo es llegar a los 750, ya que todavía es posible apuntarse, para lograr que esta acción logre visibilidad, contribuir a lanzar el mensaje de que hay ventanas abiertas cuando la vida da portazos. La I Carrera No+Suicidios contará con modalidades de 5 y 10 kilómetros y un circuito infantil, abriendo la participación a corredores, voluntarios y público en general. La recaudación íntegra, una vez cubiertos los gastos organizativos, se destinará a la Asociación Alhelí para continuar con su labor de apoyo psicológico y social.

La Asociación Alhelí es una organización sin ánimo que trabaja en Andalucía con más de 10 años de experiencia y una labor ha sido reconocida con premios como «Málaga Voluntaria 2018» y «Becas Argal 2024». Sus valores fundamentales son la empatía, el respeto, la escucha y la solidaridad.