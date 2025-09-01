Un cartel de Jesús Calzada para las fiestas de San Miguel

El artista Jesús Calzada, con una extensa y exitosa carrera, que le ha llevado, entre otras cosas, a trabajar en media docena de películas de ... Pedro Almodóvar, como director de arte, además de para Disney y marcas como Coca-Cola, Ikea o Nespresso, aborda, con el cartel de las fiestas de San Miguel, otra de sus facetas, la vinculadas a las celebraciones y tradiciones, ya que, además de haber expuesto en galerías de arte de Barcelona, Málaga, Madrid, Valencia, París, México o Venecia, son habituales sus colaboraciones con hermandades de Andalucía.

Se trata de una obra, que sirve de preludio a la feria y la romería torremolinense, que juega con los colores de la bandera de la ciudad, (azul, verde y blanco) y sus complementarios y antagónicos (naranja, rosa y negro); un cartel épico y cinematográfico, de donde viene el autor. Con la puesta de largo de este trabajo, que tuvo como escenario el Jardín Botánico Molino de Inca, se anunciaron los detalles de los días grandes del municipio. Fue en un acto en el que participaron la alcaldesa, Margarita del Cid, junto al propio creador Jesús Calzada; la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, María Rosa Morales; la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, Antonia Jesús Ledesma, miembros de la Corporación Municipal, pregoneros, patrocinadores, asociaciones, colectivos, peñas y entidades colaboradoras, entre otros.

Antesala

La romería de San Miguel, el domingo 21 de septiembre, partirá a las 10.30 horas de la avenida de los Manantiales y recorrerá la plaza Costa del Sol, avenida Palma de Mallorca, Joan Miró, Rafael Quintana Rosado, Carretera de Benalmádena y cruce del Pozuelo, en dirección a los Pinares, lugar de acampada de asociaciones y colectivos. Desde las cuatro de la tarde, en la explanada de la ermita, hay previstas actuaciones de Las Carlotas, María de la Colina y Las Soles, que tendrán como teloneros a Carlos Bravo y Callejón. No faltará el tradicional Concurso de Carretas y Tractores. Las placas se entregarán el viernes 26 de septiembre en la Caseta Aguas de Torremolinos a las 22.00 horas.

Días de feria

El pregón a cargo de los hermanos Díaz: Juan Antonio, Miguel, Santiago, José, Antonio, Jesús y Maika llegará el primer día de la feria, que se celebrará del 25 al 29 de septiembre. A continuación tendrá lugar el espectáculo'Aire Flamenco del Calvario' y la proyección del video inaugural, además del encendido del alumbrado artístico. Todas las noches de feria, la Caseta Municipal Infantil contará desde las 20.30 con animación, teatro y talleres para los más pequeños, y la Caseta Municipal de Mayores, a partir de las 22.00 horas, estará ambientada por la orquesta Metrópolis.

El Auditorio Municipal Príncipe acogerá las actuaciones de Fernando Soto y Esperanza Soria, en un homenaje a María Jiménez y Bambino. Previa a esta actuación, estará en el escenario el artista Ginés González. El viernes será el turno del grupo Ptazeta y como telonero Antonio García. El sábado, Los Secretos, que tendrán como telonero al grupo 'Descalzos'. Y el domingo, la noche estará dedicada a los grupos de baile Lucía Barroso The Royal Family, Esperanza Márquez y el cuadro flamenco de Manuel Roldán.

Novedades

Como novedad, este año, la feria de noche contará con la zona joven Recreo que estará situada en la plaza de toros del Recinto Ferial. El sábado desde las 23.30 actuará Ilsentho, y desde las 00.00 hasta las 04.00 horas, tanto el sábado como el domingo, distintas pinchadas amenizarán la fiesta.

La feria de día se celebrará en la zona céntrica de Torremolinos. La Plaza San Miguel contará desde el viernes y hasta el lunes, desde el mediodía, con música en directo y barra con comida y bebida, a cargo de la Hermandad del Rocío de Torremolinos. Los mismos días, la Plaza de la Unión Europea también contará con barra y actuaciones, a cargo de la Cofradía de los Dolores.

La Plaza Costa del Sol también tendrá actividad diurna. El viernes desde las 14.00 horas contará con los grupos Money Makers y Mister Propper. El sábado tendrá lugar a las 12.00 horas una masterclass de cajón flamenco por sevillanas, con inscripción gratuita en la App Torremolinos Despega, y a partir de las 14.00 horas los grupos Money Makers y Pop FM amenizarán la tarde. El domingo esta misma plaza acogerá a las 13.30 horas un flashmob, y desde las 14:00 horas, música en directo con Money Makers y Mister Propper.

Como novedad, este año se celebrarán dos actividades organizadas por la Asociación Caballista 'Pinares de Torremolinos'. La I Carrera de Cintas a Caballo tendrá lugar el viernes a las 17.00 horas en el Pinar, situado frente a las casetas de la juventud. Por otra parte, el I Desfile a Caballo y Concurso de Atalaje Feria de San Miguel se celebrará el sábado 27 de septiembre a partir de las 11.00 horas con un recorrido desde la parcela anexa a Aqualand hasta el recinto Ferial y posterior degustación de paella en la caseta 'Amigos de los Coches Clásicos de Torremolinos'.

Espacio inclusivo y alternativo

Otras de las novedades es que el centro contará con un espacio inclusivo y alternativo para la feria de día en la Plaza Andalucía tanto el sábado como el domingo. Un espacio familiar y amable con actividades en familia para todos. En esta plaza, de 15.00 a 18.00 horas no habrá uso de los equipos reproductores musicales por la inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista. Una zona pensada especialmente para personas con sensibilidad al ruido, familias con niños pequeños y colectivos con TEA. El espacio contará con zona de juegos, actividades inclusivas, talleres y actividades participativas, supervisión y dinamización y ambiente familiar y seguro.

El domingo tendrá lugar la ofrenda floral a San Miguel. La comitiva partirá a las 18.00 horas desde la Plaza Pablo Ruiz Picasso y recorrerá la Calle Madre del Buen Consejo, Plaza Costa del Sol y Calle San Miguel hasta llegar a la iglesia.

El lunes día 29 Torremolinos celebra el día de su patrón, San Miguel Arcángel. Las actividades religiosas comenzarán a las 09.30 horas con la misa cantada por el Coro San Miguel y que tendrá lugar en la plaza que lleva su nombre. La procesión partirá a las 10.45 de la plaza y recorrerá la calle Santos Arcángeles, Danza Invisible, Joan Miró, Doctor Jiménez Encina, García de la Serna, Rafael Quintana Rosado, Europa, Isabel Manoja, Río Arba, Madre del Buen Consejo, avenida de los Manantiales, Costa del Sol, San Miguel y regreso a su templo. Contará con el acompañamiento del IV Tercio de la Legión de Ronda.

El mismo lunes, a partir de las 19.00 horas tendrá lugar el Día del Niño y la Niña, con atracciones a precios reducidos.

La feria de noche contará con puntos violeta y arcoíris en la calle principal del recinto ferial. Asimismo, el día de la Romería también se contará con un punto en los Pinares, de 17.00 a 20.00 horas. En el recinto ferial, por la noche, también se instalará un punto de Servicio de Atención a la Movida en el lateral del auditorio.

Ampliar

«Es una feria que se caracteriza porque se vive intensamente en distintos puntos de nuestro municipio, de ahí que la programación prevista incluya propuestas para grandes y pequeños e inunde de alegría cada rincón de Torremolinos», ha dicho la alcaldesa.

Artista

En cuanto al cartel, titulado 'Un pedacito de Torremolinos en el Corazón' está realizada en óleo sobre lienzo de gran formato, con aplicaciones de pigmentos neón con aerosol y técnica mixta. Según el artista «aúna en una sola imagen una confrontación de dos fiestas, que las hace convivir como ocurre en la ciudad de Torremolinos, y es por un lado la romería urbana más grande de España y la feria de noche y de día».

Calzada: «muestra por un lado un sombrero con una estampita de San Miguel que se levanta al aire, sostenido por una mano joven, metáfora de esta romería de más de cien años de antigüedad, pero de carácter joven y festivo, al fondo palmeras y homenaje a la arquitectura de Lamela, de un valor arquitectónico del que cada vez somos más conscientes, simbolizan el carácter urbano de esta diferenciadora romería. Neones de las calles del Torremolinos de la actualidad, y carteles de luces de feria de noche, una feria que se mimetiza con un chapuzón de abanicos que salen del mar, pues la raíz más pura de esta ciudad viene del mar. Y por último la connotación contemporánea de moda kitsch dedicada a la cultura del 'souvenir', refiriéndome así al comportamiento social y la práctica de adquirir y exhibir objetos para recordar un lugar».