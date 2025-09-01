Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Presentación del cartel y de las fiestas de San Miguel. SUR

Un cartel de Jesús Calzada para las fiestas de San Miguel

La romería se celebrará el 21 de septiembre, antesala de la feria que llega del 25 al 29 con novedades como una zona familiar, sin música, en la plaza de Andalucía

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:06

El artista Jesús Calzada, con una extensa y exitosa carrera, que le ha llevado, entre otras cosas, a trabajar en media docena de películas de ... Pedro Almodóvar, como director de arte, además de para Disney y marcas como Coca-Cola, Ikea o Nespresso, aborda, con el cartel de las fiestas de San Miguel, otra de sus facetas, la vinculadas a las celebraciones y tradiciones, ya que, además de haber expuesto en galerías de arte de Barcelona, Málaga, Madrid, Valencia, París, México o Venecia, son habituales sus colaboraciones con hermandades de Andalucía.

