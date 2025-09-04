Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Margarita del Cid. SUR

La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer

Del Cid estará «unos días» de baja para afrontar una reconstrucción de mama

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:44

«No estaré en el día a día, pero os aseguro que con el ánimo de recuperarme rápidamente y volver a estar pronto». Con estas ... palabras, publicadas en una entrada en sus redes sociales, en la que tiene una presencia habitual para trasladar asuntos de interés para la ciudadanía, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha anunciado que, durante unas breves jornadas, según explican fuentes municipales, estará de baja médica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  5. 5

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  9. 9 Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar
  10. 10

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer

La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer