La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer

«No estaré en el día a día, pero os aseguro que con el ánimo de recuperarme rápidamente y volver a estar pronto». Con estas ... palabras, publicadas en una entrada en sus redes sociales, en la que tiene una presencia habitual para trasladar asuntos de interés para la ciudadanía, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha anunciado que, durante unas breves jornadas, según explican fuentes municipales, estará de baja médica.

Como ella misma ha recordado, en octubre de 2022, le fue detectado un cáncer de mama que, reconoce, «he afrontado en todo momento como he podido y con la fuerza del cariño que he recibido».

«No quedan restos de la enfermedad, pero sí secuelas que ha llegado el momento de abordar», explica sobre el receso obligado en su actividad al frente del Ayuntamiento. La visita al hospital, como precisa, tiene un objetivo concreto: «Hay una parte de reconstrucción de la cirugía a la que me sometí para extirpar del cáncer».

Del Cid, aprovecha también para recordar el respaldo recibido en este tiempo: «En este camino de curación he estado rodeada de excepcionales sanitarios a los que nunca estaré suficientemente agradecida. Tampoco lo estaré a las personas que me quieren y a las que adoro.»

«En unos días de vuelta y a recuperarme en el Paraíso», concluye su breve mensaje, que ha generado numerosas reacciones de ánimo, que acompaña de una vista nocturna del litoral de Torremolinos.

En situaciones de este tipo, conforme a la organización del Gobierno municipal de Torremolinos y si es necesario, las responsabilidades de la máxima responsable municipal recaen en la primera teniente de alcaldesa, Marta Huete.