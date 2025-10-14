Casi 900 niños y niñas reciben ayuda en Torremolinos gracias a la Fundación 'la Caixa'

La Fundación 'la Caixa', a través del programa CaixaProinfancia, contribuye a la lucha contra la pobreza infantil en el municipio. Esta labor se desarrolla en ... la población torremolinense desde 2017 y, hasta la actualidad, han sido 884 niños, niñas y adolescentes de 507 familias las beneficiarias. Estas acción se han puesto en marcha en colaboración con tres entidades sociales locales: Hogar Abierto, ACCEM y SIDI. En el último año fueron 319 niños y niñas de 208 familias torremolinenses.

Las medidas funcionan en red y en coordinación con la servicios sociales públicos, los centros educativos y de salud y otros agentes que se mueven en el terreno. Esta colaboración tiene por objetivo priorizar las ayudas, hacer seguimiento de cada caso y garantizar una atención integral.

CaixaProinfancia se desarrolla en las principales ciudades del país y, solo en el último año, ha atendido a más de 65.000 niños, niñas y adolescentes de más de 41.000 familias en situación de vulnerabilidad de toda España. Desde su creación en 2007 ha acompañado a cerca de 400.000 menores.

«CaixaProinfancia Torremolinos se ha consolidado como una herramienta esencial para la inclusión social y educativa, generando un trabajo comunitario entre administraciones, entidades del tercer sector y centros escolares», ha explicado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, en la firma del convenio para renovar esta iniciativa junto al subdirector general de Social de la Fundación »la Caixa», Marc Simón. «La falta de recursos no debería condicionar el futuro de ningún niño o niña. Con CaixaProinfancia queremos asegurar que los menores en situación de vulnerabilidad cuenten con el apoyo y las oportunidades necesarias para crecer, aprender y construir un proyecto de vida en igualdad de condiciones. Solo así construiremos una sociedad verdaderamente justa y cohesionada», ha afirmado este.

«Refuerza nuestro compromiso con la infancia y con el desarrollo social de Torremolinos, asegurando que ningún menor quede atrás por falta de oportunidades», ha destacado Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía.

Las herramientas que CaixaProinfancia pone a disposición de las familias servicios y recursos centrados en el refuerzo educativo, el ocio y tiempo libre, el acompañamiento, la atención psicoterapéutica y la promoción de la salud.