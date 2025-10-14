Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Participantes en el acto de renovación del acuerdo. SUR

Casi 900 niños y niñas reciben ayuda en Torremolinos gracias a la Fundación 'la Caixa'

El Ayuntamiento y la entidad suscriben un convenio de colaboración para renovar el programa de lucha contra la pobreza infantil

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 14 de octubre 2025, 17:14

Comenta

La Fundación 'la Caixa', a través del programa CaixaProinfancia, contribuye a la lucha contra la pobreza infantil en el municipio. Esta labor se desarrolla en ... la población torremolinense desde 2017 y, hasta la actualidad, han sido 884 niños, niñas y adolescentes de 507 familias las beneficiarias. Estas acción se han puesto en marcha en colaboración con tres entidades sociales locales: Hogar Abierto, ACCEM y SIDI. En el último año fueron 319 niños y niñas de 208 familias torremolinenses.

