Antonia Muñoz, en una foto de archivo. SUR

El Supremo rebaja a seis años la condena de inhabilitación a la exalcaldesa de Manilva

Antonia Muñoz estaba imputada por irregularidades en la contratación municipal: 749 «sin procedimiento alguno» entre 2007 y 2013

E. Press

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:06

El Tribunal Supremo ha rebajado a seis años la inhabilitación para empleo o cargo público impuesta a la exalcaldesa de Manilva Antonia Muñoz por un ... delito de prevaricación administrativa por irregularidades en la contratación de personal municipal; en concreto 749 contratos «sin procedimiento alguno» entre 2007, cuando accedió a la Alcaldía, y 2013, año en el que la abandonó.

