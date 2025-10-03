Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moreno y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en el acto de inauguración. SUR

El subdelegado del Gobierno tacha de «desleal» a Juanma Moreno al «ocultar» quién financia el centro de salud de Los Boliches

Javier Salas carga contra el presidente de la Junta y le pide «elegancia y decoro» tras no invitarle a la inauguración

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:29

Comenta

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de «deslealtad y sectarismo institucional» al ... no invitar al Gobierno de España al acto de inauguración de la ampliación del centro de salud de Los Boliches, en Fuengirola, celebrado el pasado jueves. Los trabajos se licitaron por 1,63 millones de euros, y ese importe salió de las arcas del Estado, según ha apuntado la Subdelegación del Gobierno. Las obras fueron adjudicadas por 1,52 millones de euros, y la Junta de Andalucía ha situado en 1,7 millones el coste de la actuación y del equipamiento de las nuevas instalaciones, que aportan doce nuevas consultas a la atención primaria fuengiroleña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El subdelegado del Gobierno tacha de «desleal» a Juanma Moreno al «ocultar» quién financia el centro de salud de Los Boliches

El subdelegado del Gobierno tacha de «desleal» a Juanma Moreno al «ocultar» quién financia el centro de salud de Los Boliches