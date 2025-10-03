El subdelegado del Gobierno tacha de «desleal» a Juanma Moreno al «ocultar» quién financia el centro de salud de Los Boliches

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de «deslealtad y sectarismo institucional» al ... no invitar al Gobierno de España al acto de inauguración de la ampliación del centro de salud de Los Boliches, en Fuengirola, celebrado el pasado jueves. Los trabajos se licitaron por 1,63 millones de euros, y ese importe salió de las arcas del Estado, según ha apuntado la Subdelegación del Gobierno. Las obras fueron adjudicadas por 1,52 millones de euros, y la Junta de Andalucía ha situado en 1,7 millones el coste de la actuación y del equipamiento de las nuevas instalaciones, que aportan doce nuevas consultas a la atención primaria fuengiroleña.

«La Junta de Andalucía de Moreno Bonilla ya hizo lo mismo cuando se colocó la primera piedra de las obras del nuevo centro de salud de Nerja en julio de 2024 y ahora reincide», ha recordado el subdelegado del Gobierno, en referencia a una actuación que supuso una inversión de 9,4 millones de euros y que, como la de Los Boliches, estaba financiada a través del el Plan de Mejora de las Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) del Ministerio de Sanidad.

Para Salas «el objetivo de este sectarismo institucional» de Moreno es «engañar a los ciudadanos ocultando que es el Gobierno de España quien financia ambas actuaciones que seguramente ni se habrían iniciado si no fuera por el compromiso» del Ejecutivo de Pedro Sánchez para transferir los fondos a la Junta para su ejecución.

El subdelegado del Gobierno en Málaga ha lamentado que «Moreno Bonilla no sólo no ha invitado al Gobierno de España», sino que la información que difundió la Junta «oculta por completo» de dónde proceden los fondos. «Con esta actitud de gamberrismo institucional, Moreno Bonilla no sólo falta a la verdad y engaña a los malagueños y malagueñas, cosa que hace habitualmente, sino que está degradando la imagen institucional de la Junta de Andalucía, utilizándola como un cortijo partidista en lugar de dirigir la institución con un mínimo de elegancia, decoro y decencia», ha zanjado Salas.