La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, con los representantes sindicales en el Ayuntamiento en una imagen de archivo. SUR

Los sindicatos, en pie de guerra contra el uso de detectives en Fuengirola

UGT, CCOO y CSIF acusan al Ayuntamiento de «criminalizar» a los empleados públicos y de poner en duda el sistema de bajas médicas

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:20

Las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF han coincidido en acusar al equipo de gobierno de Fuengirola de «criminalizar» a los más de 800 trabajadores ... del Ayuntamiento de la localidad tras la decisión de contratar a detectives privados para hacer un seguimiento de las bajas de los empleados del Consistorio. La licitación, según establece, el pliego de condiciones, está justificada en el «elevado absentismo laboral», que fuentes municipales sitúan en un 10%, tres puntos por encima de la media nacional.

