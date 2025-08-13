Los sindicatos, en pie de guerra contra el uso de detectives en Fuengirola

Las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF han coincidido en acusar al equipo de gobierno de Fuengirola de «criminalizar» a los más de 800 trabajadores ... del Ayuntamiento de la localidad tras la decisión de contratar a detectives privados para hacer un seguimiento de las bajas de los empleados del Consistorio. La licitación, según establece, el pliego de condiciones, está justificada en el «elevado absentismo laboral», que fuentes municipales sitúan en un 10%, tres puntos por encima de la media nacional.

Todos los sindicatos coinciden en señalar, además, que «el absentismo no se resuelve con detectives» y que el diálogo social, el convenio colectivo y la normativa de prevención de riesgos laborales debe ser el modo en el que se aborde la problemática que pueda haber. Lo que ha hecho el Consistorio fuengiroleño es «lo que hacen los malos gestores», a juicio del secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, para quien el discurso del equipo de gobierno lo que hace es «enfrentar a la población» con todos los empleados públicos, «con los que están de baja y con los que no».

CSIF: «La medida es desproporcionada y potencialmente lesiva para los derechos de los trabajadores»

Para CSIF se trata de una medida «desproporcionada y potencialmente lesiva de los derechos de los trabajadores», y ha instado al Ayuntamiento a cumplir con sus «obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales», a «respetar a la competencia médica» y a adoptar otras medidas, como «solicitar informes y colaboración del servicio de prevención y de la mutua para determinar las posibles causas» de la situación, «mejorar la organización del trabajo, revisar cargas de trabajo y adoptar medidas preventiva». Además, el sindicato de funcionarios apunta que se está negociando la evaluación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento, por lo que considera que se trata de «una medida clara de presión que incluso podría vulnerar derechos de los trabajadores».

El secretario de Comunicación de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Antonio González, ha acusado también al equipo de gobierno de «entrar en una deriva peligrosa» y de «poner en duda el sistema» porque las bajas laborales las otorgan médicos y existen «filtros» como las inspecciones médicas. «Criticamos el uso de dinero público para estos fines cuando el sistema ya tiene sus propios mecanismos de control», explica el responsable ugetista.

Opacidad de los datos y reto de hacerlos público

CSIF ha anunciado que ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Fuengirola en el que ha defendido «el criterio médico y la presunción de veracidad de los partes de incapacidad temporal», al tiempo que ha advertido de que «la asignación de una situación de incapacidad temporal corresponde exclusivamente al médico o equipo médico del SAS, de las mutuas o del INSS», dependiendo de la contingencia. Pero «ni el Ayuntamiento ni ninguna entidad privada contratada por la administración tienen competencia para cuestionar la valoración médica ni para determinar la situación de incapacidad laboral de un trabajador», zanja CSIF.

El responsable de FSP-UGT ha criticado también «la total opacidad» con la que la que actúa el equipo de gobierno al negarse a poner en manos de los sindicatos con «la excusa de la protección de datos» cuando «de lo que estamos hablando son de estadísticas» y la puesta a disposición de la representación social de esta información está amparada por el Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido, Cubillo ha retado al Ayuntamiento a que haga público «a través de los medios de comunicación y en el Portal de Transparencia» los datos de absentismo.

Defensa de la sanidad y siniestralidad

El líder provincial de CCOO considera que el Partido Popular está «más preocupado de desprestigiar lo público» que de defenderlo, y ha invitado a los líderes fuengiroleños de esta formación política a plantar cara al «deterioro, en niveles históricos» que está sufriendo la sanidad pública andaluza, en lugar de ser «cómplices» de esta situación. «Cuando la baja es por enfermedad común quien interviene es la sanidad pública, y se está tardando más de un año en dar cita médica con un especialista, y esto produce un deterioro de la salud», ha recordado Cubillo.

El máximo responsable de CCOO en Málaga recordó también que en marzo de 2015 dos trabajadores de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Fuengirola fallecieron cuando estaban trabajando en la calle, «sin que hubiera evaluación de riesgos laborales» previas, y apuntó que el 78% de las bajas laborales que se registran en la provincia son por siniestralidad o enfermedades laborales. «Son 65 bajas diarias por estos motivos, según los últimos datos», ahondó Cubillo.