Siete familias malagueñas acogen a diez niños y niñas ucranianos este verano

Liza y Kostia, dos hermanos ucranianos de 10 y 8 años respectivamente, llegan tímidos a nuestra cita en una heladería. Desde el pasado 5 de ... junio, y hasta el 24 de agosto, conviven con Chana Zambrana y Amador Reyes, su familia de acogida de Estepona.

Chana, profesora de Secundaria ya jubilada, que tiene experiencia en este tipo de programas pues lleva años acogiendo a niños de Bielorrusia a través de la Asociación 'La Sonrisa de un Niño' de Málaga, cuenta que llegaron en unas condiciones pésimas, «no sólo por la guerra que se vive en su país desde hace 3 años sino por una situación familiar desestructurada en donde la niña ha tenido que asumir el cuidado de sus hermanos más pequeños. Aquí los recomponemos de nuevo, ni lo pensamos: la solidaridad es un boomerang, no aportamos ni un 1% de lo que recibimos», asegura Chana.

Junto a esta familia esteponera hay otras 6 más en las localidades de Marbella, Málaga, Fuengirola, Vélez-Málaga, Alhaurín de la Torre y Antequera acogiendo este verano a otros 8 menores ucranianos de entre 5 y 14 años, 55 niños y niñas en todo el país, el 90% de ellos en familias de acogida andaluzas.

Dolores Pérez, presidenta de la Asociación desde 2006, cuya sede está en Algeciras y que es además miembro de la Agencia de Cooperación Internacional, nos cuenta que «cada vez hay más menores que necesitan salir de allí, en 2024 nos trajimos a 42 y este año 55. Todos los que vienen desde 2014 están muy afectados por la guerra y están muy necesitados de cariño y un ambiente familiar. El agradecimiento a las familias de acogida españolas es inmenso y también a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, que nos ayuda económicamente para poder sacar a los niños y niñas de su país», afirma.

La llegada a España está regulada por la Junta de Andalucía, por el servicio de Menores de Cádiz, por el Consulado de Ucrania en Málaga y por el Grupo UCRIF de Policía de Extranjería. En Ucrania, esta Asociación trabaja en colaboración con el Ministerio de Educación, que es quien gestiona los temas de Asuntos Sociales y con Nataliia Popeliukh, que es la representante de la asociación en aquel país, cuya labor es clave en Ucrania como en España mientras dura el programa de acogimiento. «Llevo 11 años trabajando en este proyecto y mi función es principalmente ayudar con todos los trámites administrativos que hagan falta para que los niños y niñas puedan venir a España en acogida, en las dos campañas que realizamos, verano y Navidad».

De la selección de las familias también se encarga José Antonio Liébana, vicepresidente de la Asociación y psicólogo. «Nuestra preocupación es la salud mental y emocional de los menores y aunque cada año vienen más pequeños hemos notado que no les cuesta la adaptación. A nivel cultural son muy diferentes a nosotros, mientras dura su estancia en España mantienen el contacto con sus padres y madres y nosotros mantenemos el contacto con las familias españolas pues todos deseamos que estos niños pasen aquí un buen verano, recuperen peso y vuelvan a su país con un buen estado».

Mientras esta conversación se produce, Liza y Kostia hablan entre ellos mientras se comen un helado, sonríen y nos cuentan que les gusta el tomate del huerto, los filetes en salsa, la playa y que ya han aprendido a nadar. Pronto todos ellos volverán a su país y la Asociación se volverá a poner en marcha para preparar la acogida de menores en la próxima Navidad, para la que ya están buscando familias.