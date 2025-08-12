Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Liza y Kostia, junto a su familia de acogida y miembros de la Asociación de Niños de Ucrania y Andalucía, en Estepona. E. Pérez-Romera.

Siete familias malagueñas acogen a diez niños y niñas ucranianos este verano

La Asociación de Niños de Ucrania y Andalucía gestiona desde 2003 este proyecto, habiendo ayudado desde entonces a más de 5000 menores

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 12 de agosto 2025, 15:02

Liza y Kostia, dos hermanos ucranianos de 10 y 8 años respectivamente, llegan tímidos a nuestra cita en una heladería. Desde el pasado 5 de ... junio, y hasta el 24 de agosto, conviven con Chana Zambrana y Amador Reyes, su familia de acogida de Estepona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  4. 4 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  5. 5 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  6. 6 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  7. 7 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  8. 8

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  9. 9 Nuevo incendio forestal en Tarifa: más de 2.000 personas evacuadas de viviendas, hoteles y playas
  10. 10 Estas son las empresas que optan a realizar las obras del tercer hospital para Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Siete familias malagueñas acogen a diez niños y niñas ucranianos este verano

Siete familias malagueñas acogen a diez niños y niñas ucranianos este verano