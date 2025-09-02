El servicio de atención a domicilio en Fuengirola: 134 usuarios y sin lista de espera

134 usuarios, 1.320 horas de atención y sin lista de espera. Estos datos resumen la marcha de Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal (SAD) ... del Ayuntamiento de Fuengirola; un programa que atiende a aquellas personas que solicitan el reconocimiento de la dependencia a la Junta de Andalucía desde el momento en el que cursan la petición hasta que son valoradas y se les concede el recurso.

«Es un servicio primordial para el equipo de gobierno con el que ofrecemos una atención a aquellas personas que más lo necesitan», asegura Cristina Bornao, concejala de Bienestar Social. Bornao ha recordado que hace unos meses el Ayuntamiento modificó la ordenanza municipal «para mejorar precisamente esta atención, no solo a las personas usuarias sino también a las familias; porque este es un servicio donde también se apoya al cuidador de la persona que lo necesita».

Este cambio en la norma municipal también ha supuesto, según ha informado la edil, que este servicio se preste no solo durante el tiempo que la persona tiene reconocido su recurso sino hasta el momento que esa prestación otorgada por la Junta de Andalucía sea eficaz. «De modo que se ha visto aumentado en ese sentido también el número de personas que atendemos y que gracias a este cambio en la ordenanza podemos también atender a las familias», apunta.

Apoyo dentro y fuera del hogar

El SAD incluye tareas realizadas en el propio domicilio de los interesados como servicios domésticos (alimentación, ropa, limpieza y mantenimiento general de la vivienda), además de compañía, apoyo en la higiene personal, acompañamiento fuera del hogar para realizar gestiones y facilitar actividades de ocio dentro y fuera de sus viviendas.

Bornao ha valorado «muy positivamente» la prestación de este servicio municipal por parte del Ayuntamiento, que ofrece orientación, asistencia y acompañamiento, y ha puesto en valor el trabajo que realizan todas las personas que forman el equipo de este departamento.