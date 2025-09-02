Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cristina Bornao, concejala de Bienestar Social. SUR

El servicio de atención a domicilio en Fuengirola: 134 usuarios y sin lista de espera

El Ayuntamiento atiende a quienes solicitan a la Junta el reconocimiento de la dependencia desde que cursan la petición

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:45

134 usuarios, 1.320 horas de atención y sin lista de espera. Estos datos resumen la marcha de Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal (SAD) ... del Ayuntamiento de Fuengirola; un programa que atiende a aquellas personas que solicitan el reconocimiento de la dependencia a la Junta de Andalucía desde el momento en el que cursan la petición hasta que son valoradas y se les concede el recurso.

