Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La primera fase incluye 135 viviendas y la promotora prevé entregarlas a finales de 2028. SUR

Rosmarino inicia en Calahonda una de las grandes promociones de la Costa

La empresa sucesora de Prasa empieza a comercializar en Mijas su proyecto más ambicioso, con 225 viviendas

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:02

Responde al nombre de Riviera Hill y es una de las grandes promociones de su segmento que se proyectan en la Costa del Sol. Detrás ... de ella se encuentra el Grupo Rosmarino, la mercantil sucesora de Prasa, la empresa cordobesa que llegó a ser un grande del sector y que sólo en la provincia de Málaga levantó casi 10.000 viviendas. Riviera Hill es, en palabras de su director comercial para la Costa del Sol, Alberto Santiago, su proyecto «más ambicioso» y llega tras otros desarrollados en los municipios malagueños, como el levantado en el centro de Torremolinos, actualmente en venta, o uno en Teatinos, en la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  2. 2 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  3. 3 Consternación en Los Romanes por la muerte de Iván, el motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  4. 4 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  5. 5 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  6. 6

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  7. 7 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  8. 8

    La paradisiaca cueva de Málaga que triunfa como escapada en la nueva serie de Robin Wright en Amazon
  9. 9 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  10. 10

    Entre el bochorno y el hartazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rosmarino inicia en Calahonda una de las grandes promociones de la Costa

Rosmarino inicia en Calahonda una de las grandes promociones de la Costa