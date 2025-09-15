Rosmarino inicia en Calahonda una de las grandes promociones de la Costa

Responde al nombre de Riviera Hill y es una de las grandes promociones de su segmento que se proyectan en la Costa del Sol. Detrás ... de ella se encuentra el Grupo Rosmarino, la mercantil sucesora de Prasa, la empresa cordobesa que llegó a ser un grande del sector y que sólo en la provincia de Málaga levantó casi 10.000 viviendas. Riviera Hill es, en palabras de su director comercial para la Costa del Sol, Alberto Santiago, su proyecto «más ambicioso» y llega tras otros desarrollados en los municipios malagueños, como el levantado en el centro de Torremolinos, actualmente en venta, o uno en Teatinos, en la capital.

Se trata de una promoción de 225 viviendas en la zona de Calahonda, en Mijas Costa, que se ejecutará en dos fases, y que llega de la mano del fondo de inversión Urbanitae, con la previsión de mover alrededor de 100 millones de euros. La primera fase, de 135 casas, está pendiente de la licencia, y se espera que en los próximos meses comiencen a ejecutarse las obras con la vista puesta para su entrega a finales de 2028. De momento, Rosmarino ha comenzado a comercializar este proyecto desde una oficina en el Centro Comercial El Zoco de Calahonda, con precios que arrancan en 290.000 euros para una vivienda de un dormitorio.

Garaje, trastero, gran terraza y calidades

Hay también casas de dos y tres dormitorios, incluido áticos, y todas ellas cuentan con una terraza de al menos 24 metros cuadrados, además de garaje y trastero, que va incluido en el precio. Todas las viviendas se han proyectado con vistas al exterior o mirando hacia el interior de una urbanización que ha obtenido la calificación energética A.

Piscinas, chill out, gimnasio, pista deportiva y salón social son algunos de los argumentos para no salir de la urbanización

Con estilo mediterráneo y diseño contemporáneo firmado por el estudio de arquitectura Maíz & Díaz, que ha trabajado en urbanizaciones de lujo como La Zagaleta o Sotogrande, Riviera Hill está pensada para disfrutar de ella durante todo el año. Piscinas exteriores desbordantes para adultos e infantil, solárium, jardines, área chill out, pista deportiva, gimnasio, piscina interior de nado a contracorriente, simulador de golf, espacio coworking y salón social son los argumentos que invitan a sacarle partido a una urbanización que no sólo busca al cliente extranjero o nacional que quiere una segunda residencia, sino que también mira al mercado local.

Las viviendas se entregan con la cocina totalmente equipada, incluidos los electrodomésticos, baño completo y armarios empotrados en todas las habitaciones

Las viviendas se entregan con la cocina totalmente equipada, incluidos los electrodomésticos, baño completo y armarios empotrados en todas las habitaciones, de modo que el comprador, como apunta Alberto Santiago, con «una cama, un sofá y una televisión», podrá entrar a vivir nada más adquirir la casa.

En definitiva, una promoción «mucho diseño, mucho equipamiento para tener una mayor calidad de vida y unas calidades de primer nivel», asegura el director comercial de Grupo Rosmarino en la Costa del Sol acerca de Riviera Hill, el proyecto de mayor envergadura en los ocho años de historia de la sucesora de una promotora que levantó la vivienda de decenas de miles de malagueños.