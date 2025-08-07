Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, de espaldas, observa un dron. SUR

A salvo desde el aire: los drones participan en seis rescates en las playas de Fuengirola

Las aeronaves, que permiten lanzar salvavidas al bañista en apuros, efectúan tareas de auxilio, vigilancia, control de la zona de baño y prevención

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:27

Los drones que forman parte del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Fuengirola desde hace ocho años han participado ya este verano ... en seis operaciones de rescate o auxilio de bañistas. Todas las intervenciones se han efectuado en la segunda quincena de julio, cuando empezaron a prestar sus servicios en esta temporada las aeronaves, según los datos aportados por el Ayuntamiento de la localidad.

