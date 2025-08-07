A salvo desde el aire: los drones participan en seis rescates en las playas de Fuengirola

Los drones que forman parte del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Fuengirola desde hace ocho años han participado ya este verano ... en seis operaciones de rescate o auxilio de bañistas. Todas las intervenciones se han efectuado en la segunda quincena de julio, cuando empezaron a prestar sus servicios en esta temporada las aeronaves, según los datos aportados por el Ayuntamiento de la localidad.

Los drones que están presentes en los arenales fuengiroleños permiten no sólo localizar al bañista que está en apuros, sino también lanzarle desde el aire un salvavidas, al que puede agarrarse y esperar a la llegada de los medios del servicio de salvamento y socorrismo.

En total, en las playas de Fuengirola hay cuatro aeronaves, localizadas en otros tantos puntos de la costa que cubren todo el litoral. Desde que entraron en servicio han sumado 91 horas de vuelo, el 90% de ellas para maniobras relacionadas con la vigilancia y la prevención, y el resto para las seis operaciones de rescate o auxilio de bañistas efectuadas. En conjunto se han efectuado hasta 573 actuaciones, la mayoría de ellas labores habituales de vigilancia y control de la zona de baño (el 70%), mientras que en un 22% de los casos fueron labores preventivas.

Utilidad y medios

«Hace ocho años, fuimos pioneros en incorporar drones para auxiliar al servicio de salvamento y socorrismo de nuestras playas; hoy, muchas localidades ya lo hacen y somos un referente en este sistema innovador», ha subrayado la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula. La regidora ha asegurado que estas actuaciones, en su mayoría coordinadas con el servicio de salvamento y socorrismo, son «muy útiles para tomar decisiones de una forma rápida y efectiva, movilizar medios acuáticos, como la embarcación o las motos de agua con las que cuentan, y en definitiva, hacer el baño de los usuarios mucho más seguro».

El dispositivo de salvamento y socorrismo de Fuengirola está formado por 55 personas. Además, cuentan con el apoyo de los agentes de la Policía Local del servicio especial de verano y de 14 vigilantes de playa. «Nuestros vecinos y visitantes pueden estar tranquilos, tenemos todos los medios para cuidar de la integridad de todos», ha resumido la alcaldesa.