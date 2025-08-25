Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edil Julio Rodríguez junto a una técnico muestran el cartel. SUR

'Quedadas running' en Fuengirola

Las citas contarán con la participación de técnicos profesionales y servirán para preparar la Media Maratón, que se disputará en noviembre

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:15

Con la mirada puesta en la celebración de la octava edición de la Media Maratón, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola ha puesto ... en marcha una novedosa iniciativa: las 'quedadas running', unas citas que se celebrarán entre agosto, septiembre y octubre abiertas a todos los corredores que quieran preparar de manera específica la prueba. La primera 'quedada running' será el viernes 29 de agosto, a las 20.00 horas, en la escultura del Banco de Boquerones, en el paseo marítimo de Torreblanca.

