'Quedadas running' en Fuengirola

Con la mirada puesta en la celebración de la octava edición de la Media Maratón, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola ha puesto ... en marcha una novedosa iniciativa: las 'quedadas running', unas citas que se celebrarán entre agosto, septiembre y octubre abiertas a todos los corredores que quieran preparar de manera específica la prueba. La primera 'quedada running' será el viernes 29 de agosto, a las 20.00 horas, en la escultura del Banco de Boquerones, en el paseo marítimo de Torreblanca.

Allí estarán presentes los técnicos profesionales que forman parte del equipo de la Media Maratón: Agustín Molina, Rocío Sibajas y Alberto Valdés, quienes guiarán a los participantes en una sesión de trote y carrera continua, además de ejercicios para fortalecer el tren superior, inferior y el cinturón abdominal. También se impartirán técnicas específicas para afrontar los 21 kilómetros de la Media Maratón, que se disputará el 9 de noviembre (a las 9.30 horas desde el recinto ferial).

Punto informativo itinerante

De manera complementaria, durante todo el mes de agosto funcionará un punto de información itinerante en el paseo marítimo, operativo los lunes, miércoles y viernes de 8.15 a 10.30 horas en distintas localizaciones.

«Queremos que la Media Maratón sea una experiencia deportiva y de salud, y por eso ofrecemos entrenamiento, asesoramiento técnico y apoyo motivacional» Julio Rodríguez Concejal de Deportes

En estos puntos, los técnicos municipales ofrecen consejos sobre cómo entrenar en verano, con especial atención a la prevención de riesgos: evitar las horas centrales del día, hidratarse correctamente y escuchar al cuerpo para no forzar. Además, se facilitan planes de entrenamiento personalizados, asesoramiento psicológico para afrontar el esfuerzo de la prueba y recomendaciones sobre la importancia del descanso y la progresión en la preparación.

«Queremos que la Media Maratón sea una experiencia deportiva y de salud para todos los participantes, y por eso ponemos a su disposición herramientas de entrenamiento, asesoramiento técnico y apoyo motivacional», ha subrayado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola, Julio Rodríguez.