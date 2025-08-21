El PSOE de Estepona lleva al Pleno de agosto una moción para regular las viviendas con fines turísticos

El Grupo Municipal Socialista presentará en el Pleno del mes de agosto una moción para regular las viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad. ... Esta será la tercera ocasión en la que los socialistas presentan esta iniciativa, «con el objetivo de frenar el crecimiento descontrolado de los alojamientos turísticos y proteger el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas».

Emma Molina, portavoz municipal, asegura que «es imprescindible proteger la vivienda habitual, garantizar la convivencia vecinal y equilibrar la actividad turística con la sostenibilidad urbana, destacando la urgencia de actuar ante la presión sobre el parque residencial».

La moción incluye entre sus acuerdos la elaboración de un plan de regulación de viviendas con fines turísticos «inspirado en la experiencia de Málaga» y la declaración de la ciudad como zona tensionada en materia de vivienda turística, «lo que permitiría limitar o prohibir la concesión de nuevas licencias en los barrios más afectados».

El Grupo Socialista considera que esta iniciativa es necesaria «por la situación de extrema gravedad habitacional que está viviendo Estepona» y confían en que en este Pleno, la moción sea apoyada por el Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta en el Ayuntamiento esteponero, «pues la presión sobre el parque residencial ha obligado a muchos vecinos a trasladarse a otras ciudades para encontrar alquileres más asequibles o adquirir viviendas a precios razonables».

Ésta es la tercera vez que el Grupo Municipal Socialista presenta una moción relativa a las viviendas con fines turísticos. La primera vez fue en 2023, la segunda en octubre de 2024 y en ambas ocasiones fueron rechazadas por el PP por considerar que no eran asuntos urgentes.

«Han votado dos veces en contra a pesar de la proliferación de viviendas turísticas en Estepona y de que la Junta de Andalucía sacó un Decreto en el que se establecía que el control y gestión de las viviendas correspondía a los Ayuntamientos, con el fin de dar mayor seguridad jurídica a las legalmente constituidas y controlar a las ilegales, instando también a tener un listado a través de la web municipal para ver cuántas hay en cada barrio, tener un inspector que las supervise y hacer una ordenanza municipal que regule y zonifique zonas que están saturadas o que son residenciales y que están provocando ya problemas de convivencia», asegura Emma Molina.

Según los datos del Registro de Turismo de Andalucía, Estepona ha sumado 806 inmuebles más que el año anterior, alcanzando un total de 4.500 camas y cuenta actualmente con 7.574 pisos turísticos con capacidad para 41.682 personas, «cifras que muestran la necesidad urgente de actuar», a juicio de los socialistas.