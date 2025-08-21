Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificio de apartamentos turísticos en el centro de Estepona, en un palacete del siglo XVI. SUR.

El PSOE de Estepona lleva al pleno de agosto una moción para regular las viviendas con fines turísticos

En Estepona hay registradas 7.574 viviendas, según el registro de Turismo de Andalucía

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:35

El Grupo Municipal Socialista presentará en el Pleno del Ayuntamiento de Estepona del este mes de agosto una moción para volver a regular las viviendas ... con fines turísticos (VFT) en la ciudad.

