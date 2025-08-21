El PSOE de Estepona lleva al pleno de agosto una moción para regular las viviendas con fines turísticos

El Grupo Municipal Socialista presentará en el Pleno del Ayuntamiento de Estepona del este mes de agosto una moción para volver a regular las viviendas ... con fines turísticos (VFT) en la ciudad.

Esta será la tercera ocasión en la que los socialistas presentan esta iniciativa, «con el objetivo de frenar el crecimiento descontrolado de los alojamientos turísticos y proteger el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas», según fuentes socialistas.

Emma Molina, portavoz municipal, asegura que «es imprescindible proteger la vivienda habitual, garantizar la convivencia vecinal y equilibrar la actividad turística con la sostenibilidad urbana, destacando la urgencia de actuar ante la presión sobre el parque residencial».

La moción incluye entre sus acuerdos la elaboración de un Plan de regulación de viviendas con fines turísticos «inspirado en la experiencia de Málaga» y la declaración de la ciudad como zona tensionada en materia de vivienda turística, «lo que permitiría limitar o prohibir la concesión de nuevas licencias en los barrios más afectados«, asegura Molina, quien también confía en que todos los grupos políticos apoyen esta moción »dada la situación de extrema gravedad habitacional que atraviesa Estepona.

«La regulación de las viviendas con fines turísticos es una medida imprescindible en Estepona para proteger la vivienda habitual, garantizar la convivencia vecinal y equilibrar la actividad turística con la sostenibilidad urbana. Todos sabemos que la presión sobre el parque residencial ha obligado a muchos vecinos a trasladarse a otras ciudades para encontrar alquileres más asequibles o adquirir viviendas a precios razonables», añade Emma Molina.

Según los datos del Registro de Turismo de Andalucía, Estepona ha sumado 806 inmuebles más que el año anterior, alcanzando un total de 4.500 camas, contando actualmente con 7.574 pisos turísticos con capacidad para 41.682 personas, «cifras que muestran la necesidad urgente de actuar», a juicio de la portavoz socialista.