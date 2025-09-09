El PSOE de Estepona denuncia que el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales está sin actualizar desde 2023

La portavoz socialista de Estepona, Emma Molina, ha denunciado que «el alcalde José María García Urbano incumple desde hace dos años la obligación de actualizar ... el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, lo que constituye una grave negligencia en la gestión de la seguridad y la protección forestal, comprometiendo la capacidad de respuesta ante emergencias en un municipio con alto riesgo de incendios por su entorno natural».

Molina se refiere a los dos incendios ocurridos en los últimos cuatro días en el término municipal de Estepona, viernes 5 de septiembre y lunes 8 de septiembre, ambos en las inmediaciones del Camino de la Resinera y ambos sin daños personales pero con gran afectación material y susto para las urbanizaciones cercanas.

Según la legislación vigente, cada municipio debe aprobar antes del 1 de mayo de cada ejercicio la actualización de los recursos humanos y materiales destinados a la prevención y extinción de incendios, elevando dicho documento a Pleno Municipal y remitiéndolo posteriormente a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA), que está adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

«Según esta normativa, los ayuntamientos deben revisar y aprobar el Catálogo de Medios y Recursos vinculados a este plan de forma anual», afirma Emma Molina, que denuncia que «en Estepona este hecho lleva dos años sin cumplirse y supone una negligencia grave en la gestión de la seguridad y de la protección forestal, comprometiendo la capacidad de respuesta ante emergencias en un municipio con alto riesgo de incendios por su entorno natural y forestal.

A su juicio, «sigue muy presente en la memoria colectiva el gran incendio de Sierra Bermeja que se inició el 8 de septiembre de 2021, hace ya cuatro años, que arrasó más de 10.000 hectáreas. Tras aquel desastre, García Urbano se comprometió públicamente a impulsar medidas de mantenimiento, mejora y prevención para evitar que algo así volviera a ocurrir», asegura, «sin embargo una de las obligaciones principales que es la actualización anual del Catálogo de Medios y Recursos del Plan de Emergencia Local, lleva dos años sin cumplirse».

Este periódico se ha puesto en contacto con el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Estepona para recabar su opinión al respecto sin que hasta el momento haya habido respuesta.