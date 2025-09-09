Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las casas calcinadas en el pasado incendio del 5 de septiembre en el término municipal de Estepona. Consorcio de Bomberos de Málaga.

El PSOE de Estepona denuncia que el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales está sin actualizar desde 2023

«Una grave negligencia en materia de gestión de la seguridad y protección forestal», aseguran los socialistas

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:10

La portavoz socialista de Estepona, Emma Molina, ha denunciado que «el alcalde José María García Urbano incumple desde hace dos años la obligación de actualizar ... el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, lo que constituye una grave negligencia en la gestión de la seguridad y la protección forestal, comprometiendo la capacidad de respuesta ante emergencias en un municipio con alto riesgo de incendios por su entorno natural».

