El PSOE de Estepona denuncia un gasto de casi medio millón de euros en el arreglo del Parque de la Hermandad

La portavoz del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha denunciado «un nuevo ejemplo de mala gestión y derroche por parte del alcalde, José María García ... Urbano», en referencia a la licitación de las obras de reacondicionamiento del Parque de la Hermandad de esta localidad, ubicado en la zona de Las Mesas, que fue inaugurado a finales de 2023.

«García Urbano malgasta el dinero de los esteponeros, el Parque de la Hermandad costará el doble. En primer lugar, los vecinos pagaron más de 720.000 euros por la construcción de este parque, inaugurado a final de 2023 y ejecutado por Licuas, la empresa encargada del servicio municipal de Parques y Jardines. La obra se hizo mal y, tras las lluvias de 2024 y 2025, el talud cedió», explica Molina.

En concreto, Emma Molina explica que el talud se cayó y derrumbó el muro de la urbanización de las viviendas protegidas de la calle Letonia. «No entendemos que en ese talud no se hiciera un muro de contención, era evidente que con lluvias importantes y movimientos de tierra se iba a caer. Son obras que se hacen mal, como el Estadio de Atletismo o el Orquidario o el Parking de la Plaza del Ajedrez, obras que han tenido sobrecostes y, en el caso del parking, penalización a la empresa constructora».

A su juicio, «en lugar de reclamar a la empresa el arreglo mediante el aval y la garantía de dos años, algo que el Partido Socialista solicitó en el Pleno hace más de siete meses, el Ayuntamiento no hizo absolutamente nada y el resultado es que el pasado 21 de agosto salió publicado un nuevo contrato de más de 433.000 euros para que otra empresa arregle lo que Licuas no hizo. En total, los esteponeros acabarán pagando 1.150.000 euros por este parque», asegura.

Emma Molina, concluye que «mientras hay necesidades mucho mayores en la ciudad que no se cubren, como la mejora del transporte urbano, instalaciones deportivas abandonadas o la limpieza de los barrios y del extrarradio, problemas que afectan a los vecinos y vecinas de Estepona, García Urbano lleva a gala gastar y malgastar el dinero público en obras públicas. Y recuerdo que el alcalde está imputado por un caso de malversación al haber pagado 5.000 euros a una persona, con la que mantenía una relación sentimental, para revisar macetas y farolas».

Arreglos en el Parque

Posteriormente a estas declaraciones, el Ayuntamiento de Estepona ha informado en nota de prensa que ha abierto la «licitación para contratar las obras de refuerzo, estabilidad y reacondicionamiento del Parque de la Hermandad, con el objetivo de dar una solución definitiva a los problemas de deslizamientos del terreno que se vienen produciendo en la zona a raíz de las fuertes lluvias del pasado invierno». El presupuesto base es de 433.082 euros y un plazo de ejecución inicial de 6 meses.

«La actuación programada contempla la ejecución de tres muros de escolleras de cuatro metros de altura con su correspondientes cimentaciones a base hormigón, para dar mayor estabilidad al terreno reduciendo la inclinación del talud existente entre los muros de contención. En la zona intermedia entre muros, el talud resultante propiamente dicho, se ubicarán ejemplares arbóreos que no precisen agua y se trazará un vial peatonal que conecte con calle Letonia, además de viales interiores. Esta red de caminos internos y la plaza principal serán objeto de tareas de reparación, al igual que los lagos de la zona sur», explica dicha nota.

El Ayuntamiento justifica los desperfectos por el «terreno arcilloso» sobre el que se asienta el parque. «Las fuertes precipitaciones registradas en Estepona en los meses de octubre y noviembre pasados provocaron un desprendimiento de tierras que ha afectado a los equipamientos urbanos, infraestructuras y la senda peatonal existente».