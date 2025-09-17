El PSOE de Estepona denuncia que 200 niños y niñas han comenzado el curso en aulas prefabricadas

La secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que «200 escolares ... de Estepona hayan iniciado el curso en aulas prefabricadas por la falta de inversiones en infraestructuras educativas en el municipio».

Molina, que ha estado acompañada de Patricia Alba, secretaria de Educación del PSOE andaluz, ha comparecido ante los medios de comunicación para referirse a asuntos de actualidad educativa del municipio.

«Ni la ampliación del CEIP Ramón Lago ni la del IES Tomás Hormigo, que el PP lleva siete años prometiendo, se han ejecutado. Son siete años perdidos en Educación para Estepona y su radio de influencia, mientras se eliminan aulas en la escuela pública, se masifican otras y se favorece a la privada, sin ampliar la oferta de formación profesional pública», ha criticado.

Molina ha recordado además que el municipio «lleva seis años reclamando la ampliación del IES Tomás Hormigo y del CEIP Ramón Lago, sin que la Junta mueva un dedo». Además, ha subrayado que «Estepona necesita un nuevo instituto para descongestionar tanto el IES Mar de Alborán y el IES Monterroso que duplican su capacidad y Moreno Bonilla debe incluir esa inversión en el presupuesto que se aprobará en los próximos meses».

También ha exigido al alcalde, José María García Urbano, que «asuma su responsabilidad de conservar y mantener todos los colegios, ya que ha presumido de haber invertido 250.000 euros para obras de mantenimiento en centros educativos públicos este verano y colegios como el CEIP Ramón García no ha recibido ni un solo euro»

En este sentido Emma Molina se ha referido a las quejas que padres y madres a título individual han ido vertiendo en redes sociales estos días pasados reclamando obras de mejora en este colegio público, situado prácticamente enfrente del Consistorio. «Solo comenzaron a pintar tras las quejas masivas de padres y madres en redes sociales. Una vez más, el alcalde ha mentido», ha asegurado.

Igualmente, ha denunciado la «falta de interés por la educación pública del Gobierno local que ha cedido la última parcela de la zona del Selwo al colegio privado Atlas, igual que ya hicieron en 2022 con otra parcela de más de 22.000 metros cuadrados y además a un precio irrisorio. Mientras tanto, no se exige a Moreno Bonilla las infraestructuras que necesitan nuestros escolares», ha afirmado.

«Desde el PSOE local exigimos al presidente de la Junta y al alcalde de Estepona que dejen de mirar hacia otro lado y apuesten de una vez por la educación pública, por los colegios e institutos de nuestro municipio y por el futuro de nuestros niños y niñas», ha concluido.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Delegación Territorial de Educación para recabar su versión y en el momento de la publicación de esta información estamos a la espera de ella.