La primera gran reforma del edificio Ovoide encara su recta final en Arroyo de la Miel
La actuación, presupuestada en 725.000 euros, servirá para mejorar la accesibilidad, con la instalación de un ascensor, y la eficiencia energética
Benalmádena
Lunes, 25 de agosto 2025, 18:56
La primera gran reforma que sufre el popularmente conocido como edificio Ovoide en sus 27 años de vida encara ya su recta final. Las instalaciones ... del denominado Centro Municipal de Formación Permanente, que acogen también otros servicios como la Escuela Municipal de Música y Danza o el aula de la UNED en el municipio, se están reformando con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del inmueble.
La actuación, financiada con fondos europeos, cuenta con un presupuesto de casi 725.000 euros, y servirá para instalar un ascensor, un sistema de aislamiento en la envolvente por el exterior y el interior del inmueble, que posteriormente se pintará de color blanco crudo. Se trata de mejorar la inercia térmica del conjunto, minimizando las pérdidas en invierno y disminuyendo las ganancias térmicas en verano.
Además, se está llevando a cabo la sustitución de todas las carpinterías, ventanas y realizando otras actuaciones de calado, enfocadas en mejorar la calidad de un inmueble que es utilizado por 1.000 alumnos. El edificio requería de una gran renovación «tras casi tres décadas en funcionamiento», ha subrayado el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, destacando la necesidad de acometer estos trabajos ante la multitud de actividades formativas que se desarrollan en sus instalaciones.
Reubicación de los alumnos
Mientras duran los trabajos en este edificio, situado en el paseo del Generalife, en Arroyo de la Miel, el Ayuntamiento ha reubicado a los alumnos en el IES Poetas Andaluces, así como en los centros de Anica Torres y Manuel Estepa, en horario de tarde.
Estas obras cuentan con una subvención con cargo al Plan de Rehabilitación Energético de Edificios Públicos (PIREP). El proyecto de Benalmádena fue seleccionado en base a criterios de calidad arquitectónica, solidez, enfoque integral, innovación y oportunidad, entre otros.
