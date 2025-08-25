Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Es la primera gran reforma de las instalaciones municipales en sus 27 años de vida. SUR

La primera gran reforma del edificio Ovoide encara su recta final en Arroyo de la Miel

La actuación, presupuestada en 725.000 euros, servirá para mejorar la accesibilidad, con la instalación de un ascensor, y la eficiencia energética

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:56

La primera gran reforma que sufre el popularmente conocido como edificio Ovoide en sus 27 años de vida encara ya su recta final. Las instalaciones ... del denominado Centro Municipal de Formación Permanente, que acogen también otros servicios como la Escuela Municipal de Música y Danza o el aula de la UNED en el municipio, se están reformando con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del inmueble.

