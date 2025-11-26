El presupuesto de Fuengirola crece un 3,4% y roza los 114 millones

El Ayuntamiento de Fuengirola ha dado luz verde hoy de manera inicial a su presupuesto para 2026, que crecerá un 3,4 por ciento hasta ... situarse en los 113.665.000 euros. El documento servirá «para impulsar el desarrollo económico de la ciudad y la garantía de atención social a los vecinos», ha subrayado el gobierno municipal, que se ha quedado solo en su aprobación.

Los presupuestos suponen un incremento del 63 por ciento del capítulo de inversiones, con actuaciones como la redacción del proyecto y la obra del estadio municipal Santa Fe de Los Boliches-Antonio Basilio y la creación de un aparcamiento subterráneo bajo toda su planta con capacidad para unos 1.000 vehículos.

El Ayuntamiento afirma que el documento «impulsará» la economía y la atención social

Además, las cuentas, en las que la carga fiscal se mantiene estable y no se 'toca' la tasa de basura, recogen otras iniciativas como la entrada en funcionamiento del Centro Joven, el desarrollo del Plan Municipal de Viviendas, del Plan Municipal de Seguridad, la creación de más islas ecológicas o más obras de mejora de diversas instalaciones de titularidad consistorial. Y la partida destinada a inversión social será «ilimitada» porque se harán «los ajustes y modificaciones que sean precisos para dar respuesta a las necesidades de todos los fuengiroleños», ha asegurado concejala de Hacienda, Rosa Ana Bravo, quien ha definido el presupuesto como «un documento económico nivelado, equilibrado, responsable y ambicioso».

Bravo ha asegurado que se seguirá reforzando los «dos grandes ejes de gestión: la seguridad y la limpieza» y que invertirá en «más equipamiento, más efectivos, nuevas herramientas tecnológicas y mejoras en la coordinación para seguir siendo una de las ciudades más seguras».

«El abandono de la mayoría»

El presupuesto ha sido rechazado por los tres partidos de la oposición. Vox, que presentó 60 enmiendas, ha asegurado que el documento está «alejado de la realidad social del municipio, y ha criticado que sólo se ejecutara un 27% de las inversiones de 2025.

Tanto Vox como Hacemos Fuengirola han considerado las cuentas «continuistas» y han cargado contra el PP por «no afrontar la crisis de vivienda», por aumentar el gasto corriente (situado a 1,3 millones del capítulo de personal y que representan entre ambos el 86% del presupuesto) y por elevar de nuevo la partida de festejos.

«El capítulo de fiestas es 20 veces mayor que el de servicios sociales y 17 veces mayor que el de juventud; esas son sus prioridades», ha ahondado el portavoz de Hacemos Fuengirola, José Miguel López España, quien ha considerado el documento como «un presupuesto de Photoshop y privatización». «Ustedes han creado una ciudad que divierte a unos pocos, beneficia a unos cuantos y abandona a la mayoría», ha espetado López a los populares.