La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en el pleno celebrado hoy. SUR

El presupuesto de Fuengirola crece un 3,4% y roza los 114 millones

El pleno aprueba, con el voto en contra de toda la oposición, unas cuentas que elevan un 63% las inversiones

José Carlos García

Fuengirola

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:01

El Ayuntamiento de Fuengirola ha dado luz verde hoy de manera inicial a su presupuesto para 2026, que crecerá un 3,4 por ciento hasta ... situarse en los 113.665.000 euros. El documento servirá «para impulsar el desarrollo económico de la ciudad y la garantía de atención social a los vecinos», ha subrayado el gobierno municipal, que se ha quedado solo en su aprobación.

