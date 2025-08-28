El portavoz de Vox, en el pleno de Mijas: «Ciertos médicos han inflado a anfetaminas a niños con autismo»

«Yo le puede dar infinidad de información sobre el trato que han recibido muchos niños [con Trastornos del Espectro Autista] en el colegio, pero ... no de ahora, ni de hace cuatro años, ni de hace ocho, sino de hace muchos años, porque lo he vivido de cerca, y conozco muy bien el trato que han recibido de ciertos profesores, y también de ciertos médicos, derivándolos a hospitales e inflándolos a anfetaminas; y eso es una realidad».

La frase fue pronunciada por el portavoz de Vox, primer teniente de alcalde de Mijas y concejal de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, en la sesión plenaria ordinaria del mes de agosto durante el debate de una moción sobre el apoyo educativo al alumnado con trastornos TEA que su partido presentó y que él mismo defendió. Cuevas no dio ningún detalle más sobre su acusación. No precisó ni número de casos que supuestamente conoce, ni cuántos facultativos han podido realizar estas prácticas, ni cuándo, ni dónde, pero la gravedad de la afirmación provocó la reacción de los partidos de la oposición.

Reproche sin respuesta

«Si usted está seguro de que hay médicos que han usado drogas con niños, usted coge el nombre y apellidos de esos médicos y lo lleva a la Fiscalía, pero no ponga usted en duda el gran trabajo que hacen esos profesionales médicos y sanitarios por esos niños y por esas familias», le espetó en el Pleno Mariló Olmedo, concejal de Ciudadanos y enfermera de profesión, pidiéndole al edil de Vox y primer teniente de alcalde que estuviera «a la altura». El reproche fue realizado en el turno de ruegos y preguntas de la sesión, pero se quedó sin respuesta.

«No se puede consentir este tipo de comentarios sobre unos profesionales que lo dan todo diariamente en su puesto de trabajo para ayudar a quienes más los necesitan», manifestó tras la celebración del Pleno el edil del PSOE Hipólito Zapico.

La moción, que perseguía la mejora de los medios para el alumnado con Trastornos del Espectro Autista, salió adelante por unanimidad.