El portavoz de Vox y primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cuevas, durante el debate. SUR

El portavoz de Vox, en el pleno de Mijas: «Ciertos médicos han inflado a anfetaminas a niños con autismo»

Juan Carlos Cuevas, primer teniente de alcalde, lanzó esta grave acusación durante el debate en el Pleno de una moción que presentó su partido sobre el apoyo educativo al alumnado con trastornos TEA

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:26

«Yo le puede dar infinidad de información sobre el trato que han recibido muchos niños [con Trastornos del Espectro Autista] en el colegio, pero ... no de ahora, ni de hace cuatro años, ni de hace ocho, sino de hace muchos años, porque lo he vivido de cerca, y conozco muy bien el trato que han recibido de ciertos profesores, y también de ciertos médicos, derivándolos a hospitales e inflándolos a anfetaminas; y eso es una realidad».

