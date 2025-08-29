Patricia Navarro: «Estepona va como un tiro y es ejemplo de gestión de turismo sostenible»

El PP de Estepona ha celebrado su Comité Ejecutivo Local para dar comienzo al curso político y a él ha acudido invitada por su presidente ... local y alcalde de la ciudad, José María García Urbano, la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro.

En su intervención Navarro ha agradecido a Urbano la gestión realizada en Estepona, «uno de los municipios más importantes de nuestra geografía provincial y autonómica y un escaparate de modelo de gestión del PP. Quiero darle al alcalde la enhorabuena y también a todos los esteponeros, porque lo que se promete se cumple y esto es lo que García Urbano ha hecho aquí, cumplir con su palabra y compromisos y hacer de Estepona un emblema de su buena gestión y nada ni nadie lo va a empañar ni tumbar».

«Estamos orgullosos, José María, de todos tus logros, de esa capacidad que ha tenido el Ayuntamiento liderado por ti y tu equipo para llegar a esa deuda cero bajando impuestos, sin que a los esteponeros les falte de nada, embelleciendo cada año más esta ciudad y haciendo que todos los compañeros y amigos de esta provincia nos sintamos orgullosos del milagro de Estepona».

Patricia Navarro ha expresado ante los miembros del Comité Ejecutivo Local que «Estepona es una ciudad limpia, ordenada en sus cuentas, también desde el punto de vista urbanístico y la movilidad interna, embellecida, cómoda, transitable, humana y eso ha sido gracias a la perseverancia, trabajo, esfuerzo y sacrificio de José María y de todos los que le habéis acompañado en sus años de alcalde».

Y ha concluido afirmando que «Estepona va como un tiro, es uno de los referentes en turismo sostenible y de calidad. ¿Qué sería de esta ciudad si además de la Diputación y la Junta, tuviéramos en España un gobierno amigo, si tuviéramos el tren litoral o si no tuviéramos que pagar el peaje de la AP-7 o si tuviéramos más refuerzos y medios de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, qué sería si pudiéramos tener las playas estabilizadas y espigones en ellas y no playas vulnerables a cualquier temporal? Si tuviéramos todo esto, Estepona se saldría del mapa», ha apuntado.

Presupuestos 2026

García Urbano agradeció el tono y palabras de Navarro y ha expresado su alegría «porque estos días está aplicándose la bajada media de IBI de un 20% así que se cumple lo que dijimos. Es una satisfacción ver que siempre que decimos que bajamos impuestos es una realidad. El dinero siempre mejor en los bolsillos de los españoles, de los ciudadanos».

Y ha realizado un último anuncio ante los afiliados presentes en la reunión, el referente al presupuesto municipal de 2026: «Lo tenemos muy esbozado ya y haremos la aprobación inicial en el pleno de septiembre, máximo en el de octubre. Es el primer presupuesto municipal en el que no tenemos el lastre de la deuda y vamos a disponer de ciertas cantidades para opciones políticas alternativas».