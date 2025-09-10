Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ONCE reparte 815.000 euros en Estepona

«Es una alegría para todos» asegura Manuel Barbero, el vendedor

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:34

El sorteo de la ONCE de este martes ha dejado su máxima fortuna en Estepona, con 815.000 euros en 10 cupones, uno de ellos ... agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que ha repartido Manuel Barbero desde su punto de venta en la Calle Terraza de la localidad malagueña.

