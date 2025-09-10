La ONCE reparte 815.000 euros en Estepona

El sorteo de la ONCE de este martes ha dejado su máxima fortuna en Estepona, con 815.000 euros en 10 cupones, uno de ellos ... agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que ha repartido Manuel Barbero desde su punto de venta en la Calle Terraza de la localidad malagueña.

Barbero es vendedor de la ONCE desde 2011 y ha llevado la suerte al centro de Estepona, donde reparte ilusión diariamente. «He dado esa suerte uno a uno, cada cual con su trocito de esta alegría tan grande» declara, mientras sigue ateniendo en su puesto de trabajo. No es la primera vez que Manuel lleva la fortuna a Estepona, pero sí la que más dinero ha repartido «815.000 euros es un montón de ayuda» dice, esforzándose por contener la risa. Manuel cree, además, que la suerte ha venido a celebrar «Hoy hace justo 14 años que entré a esta bendita casa – añade – esta es mi fiesta» bromea. Enterado desde anoche, él mismo se ha encargado de darle publicidad, y hoy luce un cartel en su puesto que proclama la fortuna «esto lo he dado yo y le ha tocado a 10, pero es alegría para todos» concluye el vendedor.

El sorteo de este jueves estaba dedicado a la Cascada de Ézaro, en A Coruña, y dejó otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad gaditana de Algeciras. El resto de sus premios fueron a parar a Castilla y León, Cantabria, Extremadura y País Vasco.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Y para el próximo viernes, 12 de septiembre, el Eurojackpot de la ONCE el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 100 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.