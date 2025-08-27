Las obras de Gamonal acumulan más de tres meses de retraso

Las obras de remodelación de la avenida Gamonal y de las calles adyacentes encaran su recta final después de acumular más de tres meses de ... retraso. Adjudicados por 2,64 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Herysan Sardalla Gamonal y con un plazo de ejecución de 300 días, los trabajos estaban previstos que finalizaran inicialmente el pasado 17 de mayo.

Un día antes, el 16 de mayo, el Ayuntamiento atendió una solicitud presentada por la adjudicataria a finales de abril y le otorgó una ampliación del plazo hasta el 8 de agosto por diversas circunstancias, como el aumento del volumen de obra en relación a redes de saneamiento, el retraso en la demolición de pavimentos, la demora ocasionada por las intensas lluvias de marzo, y ajustes en el proyecto en accesos a edificios. El 1 de agosto el Consistorio decretaba una segunda ampliación de plazo, esta vez motivada por un retraso en la demolición de un muro perimetral y del jardín adosado a un edificio de la calle Sagitario tras un acuerdo con la comunidad de propietarios, y requerimientos realizados por la Policía Local para el desplazamiento de dos semáforos y cambios en el entorno de una parada de autobús.

Este decreto fijaba en el próximo 29 de agosto la fecha de finalización de las obras, que si bien no parece que se vaya a cumplir, los trabajos están en su «recta final», aseguran desde el Ayuntamiento.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha estado supervisando la marcha de las obras, que en estas semanas se están centrando en la mejora en varias calles de la zona, que incluyen el alumbrado, la colocación de mobiliario urbano, la jardinería y «remates» en vías como San Silvestre, Aguacate, Leo, Capricornio, Libra, Virgo, Tauro, Piscis y Zodiaco. Además, la actuación se está desarrollando en la calle Sagitario, con la ejecución de un muro, solería y asfalto, y en la avenida Gamonal, desde la calle San Silvestre hasta el edificio Águila, con la ejecución de solería y aglomerado.

Lara ha subrayado la importancia de esta actuación, por cuanto significa «la transformación y rehabilitación de enclaves emblemáticos de Arroyo de la Miel».

Redes y seguridad vial

El proyecto global comprende, no sólo la remodelación integral de la avenida, también de sus calles adyacentes, lo que implica actuar a pleno rendimiento sobre la red de alumbrado público, saneamiento y riego, la repavimentación y restitución del asfaltado, trabajos de poda, trasplante y extracción de especies arbóreas, entre las que se incluyen las palmeras de varios viales céntricos de Gamonal.

Estos trabajos también suponen mejorar la seguridad vial y su accesibilidad, atendiendo al compromiso adquirido con vecinos y visitantes, con la mirada puesta en crear un itinerario más amable al tránsito peatonal que redundará en la calidad de vida de los residentes en la zona.

De los 2,64 millones de euros de presupuesto, la Diputación Provincial aporta un millón.