Las obras están presupuestadas en 2,64 millones de euros. SUR
Benalmádena

Las obras de Gamonal acumulan más de tres meses de retraso

Los trabajos afrontan su recta final tras haberse ampliado el plazo de ejecución en dos ocasiones

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:02

Las obras de remodelación de la avenida Gamonal y de las calles adyacentes encaran su recta final después de acumular más de tres meses de ... retraso. Adjudicados por 2,64 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Herysan Sardalla Gamonal y con un plazo de ejecución de 300 días, los trabajos estaban previstos que finalizaran inicialmente el pasado 17 de mayo.

