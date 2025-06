Las obras para arreglar la cubierta de la piscina de Las Lagunas de Mijas tendrán que esperar hasta 2026

La pasada Semana Santa la piscina cubierta de Las Lagunas de Mijas cerró sus puertas de imprevisto y dejó a más de 1.300 usuarios ... sin un plan B. El motivo fue la caída de un trozo de la cubierta del edificio sobre un trabajador. No le causó daños serios, pero fue la gota que colmó el vaso. Hacía ya mucho tiempo que trabajadores, usuarios y técnicos venían denunciando el mal estado en el que se encontraba la techumbre.

Tras el episodio con el trabajador, los técnicos analizaron de nuevo el estado de la cubierta y concluyeron que su deterioro era ya más que evidente. En 2018 ya habían emitido un informe alertando de su mal estado, pero siete años después aún no se había llevado a cabo intervención alguna.

Cuando la instalación se cerró en Semana Santa, el Ayuntamiento habló primero de un cierre transitorio y más tarde anunció su cierre por un periodo indeterminado de tiempo hasta que se acometan las obras para la sustitución de la actual cubierta por una nueva. Pues bien, eso no ocurrirá hasta 2026.

Así quedó patente en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Mijas, en el que el Gobierno local aprobó una inyección de 15 millones de euros al presupuesto de este año, que se destinarán a una serie de partidas con nombre y apellidos, entre las que no está la cubierta de la piscina de Las Lagunas.

«Que no esté aquí no significa que no esté en los despachos, estamos revisando el proyecto y trabajando para licitar la obra con una retención de crédito con cargo al presupuesto de 2026», dijo el concejal de Economía y Hacienda durante la sesión plenaria.

«No hagan planes de volver a ver la piscina de Las Lagunas de aquí a un año, por lo menos. Esa es la manera en la que tratan a más de mil vecinos», denunció por su parte el portavoz del PSOE, Josele González, quien lamentó que a pesar de existir ya un proyecto de obra para el arreglo de la cubierta, que se preparó durante su mandato, no se haya incluido la partida en el suplemento de crédito de 2025.

«Se están olvidando del problema más grande de infraestructuras que tiene Mijas. Han dejado claro que al menos hasta el 1 de enero de 2026 no comenzarán las obras y esa obra dura al menos un año, así que como muy pronto volverá a estar abierta en 2027, ya para las elecciones», criticó González.

Por su parte Bravo recordó que fue en 2018 cuando los técnicos ya alertaron del mal estado de la cubierta. «Es nuestra responsabilidad arreglarlo, pero no es nuestra culpa, tuvieron tiempo de hacerlo desde 2018», afirmó.

La Cala

Se da la circunstancia de que la otra piscina olímpica cubierta que Mijas tiene, ubicada en La Cala, terminó de construirse a finales de 2023, pero no fue recepcionada por el Ayuntamiento hasta marzo de 2025, según fuentes municipales, por desperfectos de obra.

Aún no ha abierto sus puertas, aunque desde el Consistorio aseguran que eso ocurrirá «muy pronto», por lo que ya se han abierto las inscripciones.