Momento de la colocación de los refugios para murciélagos en Selwo Estepona. Murciélagos Málaga.

Murciélagos contra el mosquito tigre

Selwo Estepona y Murciélagos Málaga inician un proyecto con estos mamíferos por sus demostrados beneficios ecosistémicos

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 12 de agosto 2025, 15:03

Selwo Estepona ha iniciado su primer proyecto con animales en libertad, los murciélagos, con el objetivo de lograr mantener la población en el propio parque ... y en el término municipal de Estepona pues, recientes análisis poblacionales han mostrado que en los últimos años la población ha disminuido casi a la mitad.

