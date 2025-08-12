Murciélagos contra el mosquito tigre

Selwo Estepona ha iniciado su primer proyecto con animales en libertad, los murciélagos, con el objetivo de lograr mantener la población en el propio parque ... y en el término municipal de Estepona pues, recientes análisis poblacionales han mostrado que en los últimos años la población ha disminuido casi a la mitad.

Quien lo cuenta a SUR es Eloy Serrano, jefe de Conservación de Selwo. «Actualmente los mayores enemigos de los murciélagos son los pesticidas y la presión humana, que los está desplazando a zonas donde poder vivir y reproducirse de manera más tranquila. Nosotros lo que queremos es lograr que se queden aquí y que puedan aumentar su población por sus beneficios para el ser humano, entre otros, el de controlar plagas de insectos».

Este proyecto, que durará varios años, cuenta con la colaboración de Murciélagos Málaga, trabajando codo a codo con Antonio Moret, su fundador. Gracias a él, han logrado identificar las especies que sobrevuelan y descansan en el parque, grabando con aparatos especiales durante 7 noches las señales acústicas que emiten los murciélagos y que son inaudibles para los humanos.

Así pues, Pipistrellus Pygmaeus, Pipistrellus Kuhlii y Pipistrellus Pipistrellus, son las tres especies identificadas, todos ellos no mayores de 5 centímetros y «todos con necesidad de protección», afirma Serrano.

Plagas de insectos

El siguiente paso ha sido delimitar las rutas de caza de los murciélagos dentro del parque con el objetivo de elegir los sitios donde colocar refugios y ubicados en las zonas altas de árboles o palmeras. «Los refugios son una serie de casetas de madera que forman parte de un corredor verde que pueden usar para dormir, descansar, reproducirse, nunca para criar o ser simplemente refugios de calor, mediante un sistema de cinturones que no hace daño a los árboles sino que les protege de patógenos», detalla el jefe de Conservación.

«El murciélago busca paradas en su cacería nocturna, localiza un refugio, entra, lo mira, lo marca y ese olor hace que otros murciélagos lo identifiquen como seguro y quieran ir ahí», explica Moret, que en toda la provincia malagueña ha colocado ya alrededor de 150 de estas casetas y ha confirmado que a los dos años aproximadamente la ocupación es de un 80%.

En la actualidad el proyecto en Selwo Estepona está en su fase dos, «la que más paciencia requiere pues consiste en ver si logra quedarse». Las siguientes etapas del proyecto pasan por realizar educación ambiental sobre ellos, investigarlos y potenciar su reproducción, confirma Eloy Serrano.

«Queremos ser isla biológica, rodeados como estamos de parques naturales tenemos muchas especies autóctonas sobre las que trabajar, pájaros, reptiles, etc. y hemos decidido empezar por los murciélagos porque ayudan a reducir las plagas de manera natural, entre otros el mosquito tigre y demás insectos transmisores de enfermedades», explica Serrano.

A lo que Antonio Moret añade que «ayuda también a controlar plagas perjudiciales para la agricultura como el mosquito verde de la vid, la polilla del racimo, la mosca del olivo o el barrenador del arroz ya que un murciélago en gestación puede comer más de 3000 insectos en una sola noche», asegura.

¿Qué pasaría si los murciélagos desaparecieran? «Además de todo lo que ya hemos comentado, los murciélagos tienen un gran sistema inmunológico, son reservorios de virus que son mortales para el ser humano y por ello son objeto de estudio en Medicina», nos cuenta Antonio Moret. «Pero tendemos a tenerle miedo porque sale por la noche, no se le escucha, creemos que nos va a morder y no es así».

«Selwo es pionero en esto en España. El turismo masivo, la contaminación acústica y luminosa, los parques eólicos, … están haciendo que la población de murciélagos disminuya pero algunas instituciones y organismos están tomando conciencia de lo beneficioso y necesario que es proteger a estos animales», concluye el fundador de Murciélagos Málaga.