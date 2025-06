Mónica y Martín, estudiantes de Primero de ESO con discapacidad visual: «Lo más importante en la vida no necesita ser visto»

Mónica y Martín tienen 12 años y están a punto de terminar Primero de ESO en el IES Benalmádena. Su primer año en el instituto ... ha sido un reto, el mismo que el de cualquier otro niño y un poco más. Ambos tienen una discapacidad visual que les reduce considerablemente el plano de visión, lo cual les afecta de lleno en las tareas cotidianas de su vida, como por ejemplo estudiar, jugar con los compañeros o simplemente moverse por el centro. Mónica lo padece desde nacimiento, Martín desde los seis años y ambos han compartido clase y seño de apoyo desde hace varios cursos.

Andrés Cansino es el profesor de música del IES Benalmádena. Amante del montaje audiovisual y del cine, tiene incluso un equipo propio y cada año escribe, dirige y monta un cortometraje con los alumnos del centro y lo presenta a diferentes concursos. Ya tiene más de un premio en sus estanterías. Este año, antes de que pensara siquiera qué historia iba a montar, el orientador del centro, Luis Raya, se acercó a él y se la puso en bandeja: Por aquellos pasillos andaban ya Mónica y Martín y ambos tenían una historia bien interesante que contar.

Así nació 'Una galleta de chocolate', un cortometraje en el que los dos alumnos son los protagonistas. La trama es tan sencilla como directa. Ambos hablan de las cosas verdaderamente importantes en la vida mientras comparten una galleta de chocolate sentados en un banco del patio del instituto.

-Mónica, ¿qué piensas?

-Nada, que la mayoría de cosas importantes en la vida no necesitan ser vistas, se sienten.

-Es verdad, yo también me he dado cuenta. Todo el mundo cierra los ojos con las cosas que más les emocionan: un olor, una canción, un postre, un recuerdo, el sol en la piel, el viento, la risa de un amigo... Esas cosas no dependen de los ojos

Ese es parte de uno de los diálogos del corto, que tiene como objetivo hablar de «la superación y la resiliencia de estas personas, con humor, sensatez y sensibilidad, sin usar un falso paternalismo, ni pena», explica Luis Raya.

El caso es que el centro acaba de conseguir gracias a este montaje el primer premio en la convocatoria regional del Consejo Audiovisual de Andalucía y en unos días representará a Andalucía, junto a otros tres centros más, en los premios de cortometrajes escolares 'Platino Educa'.

Ampliar Uno de los momentos del rodaje. SUR

Ambos son reconocimientos importantes, pero quizás el mayor logro alcanzado es la implicación de todos los estudiantes del instituto. «Hemos comprado una gafas de realidad virtual que permiten ponernos en la piel de ellos, con un software que simula lo que realmente ven. Curso a curso hemos ido proyectando el corto y pidiéndole a los alumnos que se pongan las gafas«, cuenta el orientador.

A eso se suma que el corto se está convirtiendo en una herramienta para otros centros, ya que apenas 24 horas después de subirlo a las plataformas, el video tenía 7.000 visualizaciones. «Sabemos que hay otros centros usándolo para sensibilizar a sus alumnos».