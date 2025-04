Los vecinos y abonados al parking en Mijas tendrán prioridad en el acceso al pueblo en verano

Mijas quiere evitar este año las habituales congestiones de tráfico que se forman a la entrada del Pueblo durante el verano, sobre todo en aquellos ... días donde se celebra algún tipo de actividad en este entorno, lo que aumenta la presencia la afluencia de visitantes en una zona altamente frecuentada por turistas en esas fechas.

Como cada año, entre los meses de abril y octubre, es decir, durante toda la temporada alta, se activa un control de acceso al casco urbano del Pueblo, que depende de la ocupación que tenga el parking público. Cuando el aparcamiento está completo, se cierra el paso al centro con el objetivo de evitar el colapso del vial sur.

La iniciativa que va a poner en marcha ahora el Ayuntamiento no cambia ese sistema, pero lo mejora porque «evita retenciones innecesarias y facilita el trabajo de los agentes», según señaló el concejal de seguridad ciudadana, Juan Carlos Cuevas.

En concreto se trata de hacer una criba previa, de manera que los empadronados en el municipio y los abonados al aparcamiento Virgen de la Peña tendrán en sus vehículos una pegatina distintiva que «permitirá a los agentes de la Policía Local identificar de manera inmediata a los vehículos autorizados, evitando colas innecesarias y agilizando el flujo de tráfico en la entrada al centro».

«Hasta ahora, numerosos vecinos se veían obligados a detenerse en la rotonda de entrada para explicar a los agentes que se dirigían a su garaje o que disponían de una plaza abonada. Con este distintivo, todo será más fácil para ellos», defendió Cuevas, quien insistió en que con la pegatina «el agente puede identificar con un solo vistazo si el vehículo está autorizado, sin necesidad de parar y pedir explicaciones, lo que agiliza mucho el tránsito».

Por su parte, la concejala de Vía Pública, Melisa Ceballos, explicó que esta es una medida «pensada especialmente para momentos de gran afluencia, como ferias o eventos, donde tradicionalmente se generan complicaciones en los accesos».

Todos los vecinos que deseen obtener el distintivo pueden hacerlo acudiendo a la Oficina de Atención Ciudadana, donde se les facilitará la pegatina presentando el empadronamiento o la documentación requerida en cada caso.

Bajas emisiones

Este nuevo distintivo podría ser un paso previo a la dinámica que se contempla para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Mijas, aún en proceso de aprobación. En principio, el Ayuntamiento ha planteado que la ZBE abarque el entorno urbano de Mijas Pueblo, como única zona afectada.

En concreto la propuesta para la ZBE pasa porque todos los vecinos residentes en Mijas Pueblo y todos los propietarios de algún comercio puedan acceder al casco urbano con cualquier tipo de vehículo. Y además, a cada uno de ellos, se les permitirá incluir en el acceso libre a dos vehículos más, de cualquier tipología, para familiares o empleados.

Frente a estos, todos los vehículos que no estén dentro de la normativa y que no correspondan a vecinos y comerciantes, tendrán que desviarse en primera instancia al aparcamiento Virgen de la Peña, hasta que se complete y cuando allí no sea posible, al aparcamiento público de la cantera de El Puerto.