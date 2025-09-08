Manu Sánchez, María León o Nabucco centran la programación cultural en Estepona el último trimestre del año

El Ayuntamiento de Estepona a través de la concejala de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha presentado hoy la programación del Auditorio Felipe VI para ... el último trimestre del año.

«La nueva concesionaria de este equipamiento cultural, Eternidad Eventos, ofrecerá un amplio y variado programa cultural que incluirá teatro, espectáculos escénicos, comedia, zarzuelas, óperas, conciertos, recitales, danza, actividades formativas, proyecciones cinematográficas y actividades del sector de congresos», según ha explicado Diánez, que ha estado acompañada por Jonathan Marchena y Alonso Izquierdo, responsables de la empresa gestora del Auditorio Felipe VI.

«La nueva etapa se presenta con una visión renovada que busca potenciar al máximo el espacio y ofrecer una programación continua, diversa y de calidad, tanto en la sala principal como en la sala 2, así como en los espacios exteriores», según han indicado los nuevos gestores culturales.

Así pues, el cómico andaluz Manu Sánchez con su espectáculo 'Entregamos' actuará los días 3 de octubre y 1 de noviembre; el 5 de octubre tendrá lugar la representación del musical 'La Bella y la Bestia'; el 18 de octubre será el turno de 'Frozen, tributo musical' y el 24 de octubre el concierto a piano y voz en homenaje a 'El Fantasma de la Ópera'.

Noviembre será el turno de la ópera Nabucco con fechas aún por confirmar; el día 9, turno del espectáculo `El mago invisible´ y el 28 de noviembre el Gran Circo Acrobático de China. Y en diciembre, momento para el teatro con la obra `Casa de Muñecas´, protagonizada por la actriz sevillana María León.

También se han adelantado algunas de las actuaciones previstas para 2026 en el Auditorio Felipe VI, como el concierto de José Mercé, el monólogo de José Luis Calero o las actuaciones de la comparsa de Martínez Ares 'Los humanos', Rafael Álvarez 'El Brujo', Alex O´Dogherty o Luis Piedrahita.