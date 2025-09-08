Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Cultura y los responsables de la gestión del Auditorio Felipe VI, junto al cartel anunciador de la programación para el último trimestre del año. SUR.

Manu Sánchez, María León o Nabucco centran la programación cultural en Estepona el último trimestre del año

Presentada la agenda de actividades del Auditorio Felipe VI junto a la gestión de una nueva empresa

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:29

El Ayuntamiento de Estepona a través de la concejala de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha presentado hoy la programación del Auditorio Felipe VI para ... el último trimestre del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  8. 8 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  9. 9 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  10. 10 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Manu Sánchez, María León o Nabucco centran la programación cultural en Estepona el último trimestre del año

Manu Sánchez, María León o Nabucco centran la programación cultural en Estepona el último trimestre del año