El mantenimiento del Gran Parque de Mijas costará 2 millones al año

Mantener abierto el Gran Parque de Mijas supondrá finalmente para el Ayuntamiento de la localidad un desembolso anual de algo más de 2 millones de ... euros. El Consistorio ha adjudicado ya por un periodo de tres años los tres contratos que posibilitarán que este espacio de 270.000 metros cuadrados ubicado en Cortijo del Ahogadero, en Las Lagunas, y recepcionado por el Consistorio hace unos dos meses y medio pueda ser disfrutado por los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Mijas ya había otorgado a la empresa Clece, propiedad del gigante ACS, los dos primeros, el de vigilancia, con un coste anual de unos 390.000 euros, y el de conservación y mantenimiento de todas las instalaciones y equipamiento por unos 456.000 euros. A la lista se ha sumado ya el gran contrato de este parque, el de jardinería, que ha caído en manos de la empresa Acer Proyectos y Obras SL por 1,22 millones de euros al año.

La oferta de esta empresa malagueña, con más de 25 años de historia y que ha firmado los jardines del Muelle Uno de la capital, ha supuesto una rebaja sustancial en relación al presupuesto de licitación. Con una bajada del 35,16 y del 65,99 por ciento en los dos elementos comunes a todos los contratos, un canon fijo y otro variable, respectivamente, situando el importe de adjudicación por tres años en 3,66 millones de euros, 3,4 por debajo del presupuesto base de licitación (7 millones de euros).

La empresa que lo creó

Acer fue precisamente quien se encargó de crear las zonas verdes del parque al ser subcontratada por la adjudicataria de su construcción, la UTE formada por Vías y Construcciones, empresa también propiedad de ACS, y la mijeña Transportes y Excavaciones Arroyo. Este espacio cuenta con una pradera natural mediterránea de 120.000 metros cuadrados y más de 2.900 árboles.

El contrato abarca no sólo la conservación y mantenimiento de la jardinería y riego, sino también la limpieza y baldeo de todas las zonas comunes (plaza, caminos, espacios lúdicos, de juegos, deportivo...), y los mantenimientos de áreas infantiles, aparatos biosaludables, mobiliario urbano, equipamiento, pavimentos y vallado perimetral.