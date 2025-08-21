Manilva estrena Oficina Municipal de Salud

El Ayuntamiento de Manilva ha puesto en marcha una Oficina Municipal de Salud con el fin de solucionar desde la cercanía temas relacionados con la ... salud pública, la sanidad y el consumo y fomentar la participación e implicación ciudadana en la solución de los mismos.

El concejal de Salud y Consumo manilveño, Juan Carlos Morejón, ha explicado a SUR que «vemos la necesidad de ofrecer soluciones en temas que no son de nuestra competencia, como por ejemplo las incidencias en torno a las carencias existentes en el Centro de Salud o la alerta sanitaria sobre la fiebre del Nilo, en la que nos encontramos una situación en la que la Administración regional exige que tengamos un plan pero no nos da preparación sobre ello».

Ubicada en el edificio de usos múltiples de San Luis de Sabinillas por ser éste de fácil acceso para la población, el concejal explica que «la Oficina está ya recibiendo muchas quejas por la falta de sanitarios en el Centro de Salud o por la larga espera hasta que alguien es atendido, dos o tres semanas tras las solicitud de cita médica, con lo cual la gente se va a Urgencias del Hospital Costa del Sol, con lo que ello significa de saturación para un servicio que no tendría que atender urgencias de Atención Primaria si hubiera recursos suficientes en nuestro Centro de Salud».

La Oficina también va servir como puente entre el Ayuntamiento y las asociaciones de autoayuda y sociosanitarias de la comarca, «para coordinar acciones que beneficien a la ciudadanía manilveña, como ya ocurre por ejemplo con AFESOL», explica Morejón.

Otra de las acciones que ya está en marcha desde la Oficina es la revisión e inventario de todos los desfibriladores con los que cuenta el municipio y un estudio de los lugares donde urgentemente habría que instalar alguno más.

«Creemos en la sanidad pública porque lo público nos iguala a todos y reclamaremos a la Junta de Andalucía con los datos recogidos todas las carencias que tenemos en Manilva en materia sanitaria, por ser de ella las competencias en materia sanitaria. Pero cuando haya que solucionar algo en el municipio, sacaremos partidas presupuestarias de donde sea», asegura Morejón, «porque en temas de salud, los vecinos y vecinas de Manilva no pueden esperar».

En este sentido, el concejal ha explicado que el Ayuntamiento de Manilva destina un presupuesto de 500.000 euros al año para cubrir un servicio de Urgencias en el municipio desde las 4 de la tarde a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, con la contratación de ambulancia, técnico sanitario y médico, «sólo para las urgencias graves, que las hay y los traslados al hospital de referencia. Nos nos vamos a exponer a que un vecino fallezca por no ser atendido en tiempo y forma o porque una UVI móvil tarde en llegar a Manilva, por eso desde hace 20 años es el Ayuntamiento el que destina presupuesto municipal para esto».

En Manilva «hay unas 19.000 personas empadronadas, viviendo alrededor de 25.000 personas y una población que en verano llega a cuadruplicarse, según datos sacados del servicio de recogida de basuras», especifica Juan Carlos Morejón.