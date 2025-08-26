El Ayuntamiento de Manilva renovará la Plaza de los Naranjos en San Luis de Sabinillas

La popular Plaza de los Naranjos de San Luis de Sabinillas, o Plaza de Jorge Guillén, será sometida en los próximos meses a una reforma ... integral. Así lo ha explicado a SUR el concejal de Urbanismo de Manilva, Marcos Ruiz, proyecto que tiene un presupuesto total de 220.000 euros.

«Esta plaza está en la zona de Punta Almina, en San Luis de Sabinillas, es una plaza muy céntrica, popular y muy concurrida. Aunque este proyecto se inició en la anterior legislatura por el entonces concejal Agustín Vargas, en nuestro programa electoral llevamos esta reforma incluyendo la peatonalización de la calle Aurora de Albornoz, que une dos de las vías más importantes de Sabinillas, la Avenida de Andalucía y la calle Duquesa de Arcos y también incluimos una reorganización de espacios más amplia», detalla el concejal a SUR.

Las obras, que comenzarán a mediados de septiembre darán una nueva imagen a la plaza, «incluyendo además en un extremo algunas instalaciones para poder colocar un escenario porque además en esta plaza se celebran eventos y conciertos».

«Actualmente, hay muchos maceteros de ladrillo tosco que suponen barreras arquitectónicas y también hay una fuente en formato tarta que siempre está averiada, que da muchos problemas porque no tiene autollenado y hay que llenarla con una manguera haciendo muy engorroso todo el proceso de mantenimiento», detalla Ruiz.

Así pues, en la primera fase, «que se va a hacer en dos etapas para causar las menos molestias posibles a vecinos y negocios», se van a eliminar badenes, maceteros y barreras arquitectónicas, se va a quitar la fuente actual y se va a instalar una fuente de chorros de agua a ras del suelo, «una fuente moderna, dejando el espacio más diáfano para peatones, negocios y vecinos y vecinas de la plaza».

La segunda fase empezará en 2026 y será el momento de la peatonalización de la zona, con la eliminación de aproximadamente 12 plazas de aparcamiento «que se trasladarán a la zona del parque, donde se habilitarán aproximadamente 20 espacios nuevos para los vehículos», según confirma el concejal de Urbanismo.

La Delegación de Jardines se encargará de las plantas que actualmente hay en la plaza, trasplantándolas a otros lugares y manteniéndose en su ubicación actual el ficus «que se respeta porque tiene más estructura y porte y es más difícil moverlo», concluye.