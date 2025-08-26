Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Actual estado de la Plaza de los Naranjos, en San Luis de Sabinillas. E.Pérez-Romera.

El Ayuntamiento de Manilva renovará la Plaza de los Naranjos en San Luis de Sabinillas

Una nueva fuente, más espacios para peatones y la eliminación de barreras arquitectónicas centran el proyecto iniciado en la anterior legislatura

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Manilva

Martes, 26 de agosto 2025, 20:01

La popular Plaza de los Naranjos de San Luis de Sabinillas, o Plaza de Jorge Guillén, será sometida en los próximos meses a una reforma ... integral. Así lo ha explicado a SUR el concejal de Urbanismo de Manilva, Marcos Ruiz, proyecto que tiene un presupuesto total de 220.000 euros.

