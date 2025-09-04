Manilva invierte más de 100.000 euros en obras de mantenimiento e inversión de instalaciones educativas

Más de 100.000 euros ha invertido el Ayuntamiento de Manilva esta campaña de verano en el arreglo de escuelas infantiles y colegios públicos de ... la localidad. Así lo ha explicado a SUR el concejal de Obras, Marcos Ruiz, que ha explicado que las obras de mantenimiento en los centros educativos se centralizan en cuatro campañas al año coincidiendo con los periodos vacacionales de Navidad, Semana Blanca, Semana Santa y verano.

«Trabajar a la vez que se están celebrando las clases es muy difícil. Ahora en verano nos encargamos de lo más gordo, como pintar, pero también estamos haciendo obras de inversión que le corresponden a la Junta de Andalucía por ser inversión estructural del edificio, por ejemplo, en los muros de carga del patio del CEIP Maicandil».

El concejal detalla que «estamos procediendo al fortalecimiento de los muros de carga de diferentes alturas, muros vegetales que no son eficaces para aguantar la tierra cuando se empapan, es vegetal con adoquín que va enraizado. El de la entrada del centro estaba abombado y con las lluvias de febrero se ha caído. Otro que está en el patio interior también se ha abombado y no vamos a esperar a que se caiga con el curso empezado, así que ya lo hemos desmontado y hemos hecho un muro de escollera».

Ruiz asegura que «de todo esto está informada la Delegación de Educación y la concejala del área, Laura Salazar, ya tuvo una reunión sobre temas de Educación del municipio con el delegado y él se comprometió a arreglar esos muros. Nada de lo que se ha comprometido se ha hecho. También se comprometió a hacer un edificio administrativo en el colegio de Manilva y unas mejoras en el patio para eliminar el suelo de hormigón y las zanjas tapadas que hay que están peligrosas. Nada hecho».

Sobre los aparatos de aire acondicionado instalados en el centro educativo de Sabinillas, Ruiz afirma que «aunque hay una ley regional de climatización de aulas y de instalación de placas solares no se hace nada. Los colegios se buscan la vida entre ayudas del Ayuntamiento y las Ampas para organizar y resolver».

Ley de Bioclimatización

El concejal se refiere a la ley regional que regula la climatización en las aulas de Andalucía, la Ley 1/2020 de 13 de julio para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, la conocida como Ley de Bioclimatización, que entro en vigor en julio de 2020 y busca mejorar las condiciones de habitabilidad y confort térmico en los centros educativos públicos andaluces, aplicando técnicas bioclimáticas y el uso de energías renovables.

«La instalación eléctrica del colegio de Manilva es de principios de los años 70. Luego se han ido haciendo ampliaciones, instalaciones nuevas que conectan a la arqueta de los años 70 y que tienen problemas de seguridad y de potencia. Es una inversión importante que la Junta debería hacer en su colegio, renovar la instalación eléctrica, no es obra de mantenimiento que nos corresponda hacer», afirma.

«Como no lo hace, los aires acondicionados no funcionan porque saltan y no se pueden usar. Así que el Ayuntamiento es quien está haciendo unas obras de infraestructuras energéticas independizando los edificios y contadores y actualizando la normativa de seguridad para que los aires acondicionados que se han puesto funcionen», detalla Ruiz.

Sobre el colegio de San Luis de Sabinillas, Ruiz asegura que la falta de inversión en mantenimiento en profundidad los años pasados ha agravado algunas estructuras, como el tejado. «Entendemos que reponer la cubierta del colegio es una inversión pero como no lo hacen, estamos preparando todo ya desde el Ayuntamiento para acometerla nosotros, ya que este verano hemos quitado humedades y pintado».

Por último a preguntas sobre los arreglos en el IES de Manilva, Ruiz admite que «aunque nosotros quisiéramos arreglar algo, el interventor del Ayuntamiento no nos deja porque nos dice que es una competencia impropia. Y es la Junta de Andalucía la que debe acometer estas obras pues es la propia Delegación de Educación la que contrata a la empresa que hace el mantenimiento».