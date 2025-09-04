Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, atiende a las explicaciones del concejal de Obras, Marcos Ruiz, sobre el arreglo del muro del colegio Maicandil de la localidad. E. Pérez-Romera.

Manilva invierte más de 100.000 euros en obras de mantenimiento e inversión de instalaciones educativas

Tanto escuelas infantiles del municipio como colegios durante la campaña de verano

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Manilva

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:00

Más de 100.000 euros ha invertido el Ayuntamiento de Manilva esta campaña de verano en el arreglo de escuelas infantiles y colegios públicos de ... la localidad. Así lo ha explicado a SUR el concejal de Obras, Marcos Ruiz, que ha explicado que las obras de mantenimiento en los centros educativos se centralizan en cuatro campañas al año coincidiendo con los periodos vacacionales de Navidad, Semana Blanca, Semana Santa y verano.

