Más de 300 personas piden en Manilva que no se cierre el retén de Bomberos

Indignación y consternación entre los vecinos y vecinas por la decisión de Diputación Provincial de Málaga, comunicada la semana pasada al alcalde de Manilva, Mario ... Jiménez y al alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, de cerrar el parque de Bomberos de la localidad.

«Después de 15 años aquí los bomberos de Manilva no se pueden ir, las incidencias técnicas se solucionan, las vidas no», aseguró Mario Jiménez. «No se puede cometer una tropelía con un municipio que tiene casi 20.000 habitantes y una comarca que ronda las 70.000 personas en verano. »

Mario Jiménez aseguró que «un camión de bomberos desde Estepona a Manilva tarda en llegar 25 minutos. Apelamos a la Diputación de Málaga a que retome con nosotros el diálogo para solucionar esto, nunca decisiones unilaterales que estén en contra del pueblo de Manilva, porque Manilva y la comarca no se merecen esto.»

El alcalde de Manilva anunció además que hay una recogida de firmas en el pueblo y también en la plataforma change.org. «La lealtad institucional no se puede perder pero debemos reivindicar lo que es de sentido común. No al cierre del retén de bomberos de Manilva porque esto trata de vidas humanas, no de partidos políticos.»

Por su parte Juan Luis Villalón, alcalde de Casares, presente también en la concentración, aseguró que hasta hace una semana no han tenido noticias de este cierre y es fundamental la movilización ciudadana ante circunstancias de este tipo.

«Seguimos con la mano tendida y con la voluntad de dialogar con el Consorcio Provincial de Bomberos y con Diputación Provincial. Queremos una reunión más para que se ponga sobre la mesa la situación técnica del parque de bomberos y donde asista también la empresa de prevención de riesgos laborales de Diputación que es la que la elaborado el informe técnico que habla de deficiencias, queremos que se expongan y se planteen soluciones alternativas entre todos.»

En este sentido, el concejal del PP José Manuel Jiménez, hasta el 28 de abril pasado alcalde de Manilva insistió en que «nos oponemos al cierre del retén de Bomberos. A nadie le entra en la cabeza que se cierre este parque y apostamos por el diálogo, es importante sentarnos en una mesa tantas veces como sea necesario y estamos a disposición de los vecinos y vecinas de Manilva y de la Corporación Municipal para que el retén continúe aquí».

Indignación vecinal

«Estamos todo el mundo en desacuerdo en que cierren el retén de Manilva, porque es una injusticia, aquí hace muchísima falta, por el verano, por los incendios, …», aseguraba una vecina. «Dicen que se ha quedado pequeño pero tiene que haber una solución».

Otro vecino apuntaba «todo lo que tenemos nos lo están quitando, el banco hace casi 3 años, ahora los bomberos…».

Una señora mayor expresaba su rabia asegurando «fatal que se lo lleven, estamos aislados aquí arriba y lo necesitamos aquí, no tenemos que esperar a que venga de Estepona, cualquier incendio en vivienda o en la sierra,… no lo quiero ni pensar. Vamos a luchar porque no se lleven los bomberos.

«Manilva está hecho un cortijo, no tenemos de nada y hay que arreglarlo», apuntaba otra vecina que acudió a la concentración de manera pacífica con un cartel en sus manos en el que se podía leer «no al cierre del retén de Manilva».