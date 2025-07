Laura Chaplin: «Un día sin reír es un día perdido en nuestra vida»

Su sonrisa delata la misión que ella misma, Laura Chaplin (Suiza, 1987), tiene en este mundo, una misión heredada de su abuelo, el gran Charlot, ... de la que ella se siente embajadora y que además define como «llevar la felicidad a todos los rincones y también la risa a través del arte».

Una sonrisa la suya que no se apaga en ningún momento mientras habla con SUR y es que sus cuadros se exponen en España por primera vez en una muestra que se puede ver hasta el 17 de julio en el espacio exclusivo y recién abierto que la joyería Gómez y Molina de Marbella ha inaugurado en la Avenida Ramón y Cajal de la ciudad, precisamente con la obra de Laura Chaplin.

Un «match maravilloso», según comenta emocionada la artista.

- Es su primera muestra en España. ¿Qué significa para usted este acontecimiento?

- Me hace sentir muy bien que mis cuadros por fin se expongan en España. En 2011 hice mi primera muestra, he viajado con mis pinturas por todo el mundo y me hace mucha ilusión que por fin se muestren en este país y especialmente en Marbella, en este espacio donde es muy emocionante mezclar pintura con joyería, un arte que bien va de la mano.

- Son 22 cuadros los que aquí se pueden contemplar mostrando a su abuelo, siluetas femeninas y caballos en un mundo pictórico que podría calificarse como onírico. ¿Qué busca usted con su pintura?

- Mis cuadros son una prolongación de mi personalidad y mi vida y buscan hacer sentir bien, transmitir positividad, que las personas que los miren se iluminen, en sus rostros aparezcan las sonrisas y sientan la calma que quiero transmitir en ellos.

- ¿Y el color azul, por qué?

- Transmite paz y calma, es relajante. Yo lo siento como mis raíces y creo que ayuda a elevar la energía. Por eso en estos cuadros el color azul es importante. Además, Marbella es azul y su luz es fantástica para presentar mi obra, además de ser uno de los lugares más cosmopolitas del mundo, se respira alegría y vivir aquí dibuja sonrisas, uno de mis objetivos.

- Su residencia está en Suiza pero desde hace algún tiempo la reparte con Vinaroz en Castellón.

- Sí, allí desarrollo parte de mi faceta artística y también mi amor por los caballos, que son protagonistas en muchos de mis cuadros y con los que hago arte-terapia también. Pasaré el verano allí para después continuar con más exposiciones en Alemania en otoño.

- Habla de su abuelo con mucho amor y se siente con la obligación de seguir su legado y expandirlo. ¿Por qué?

- Mi abuelo hizo muchas cosas en su vida para hacer a la gente más feliz, conseguir que rieran. Soy de su opinión, un día sin risa es un día perdido en nuestras vidas y realmente creo que la risa es el primer paso para la felicidad así que creo necesario trabajar en ello como él lo hizo y seguir con su semilla. Él tenía una gran influencia para impactar en las personas y eso es muy importante y necesario también hoy en día.

- Ha escrito también un libro en el que habla de la felicidad, de su abuelo, y de por qué es tan importante sonreír. Se titula «Lachen ist der erste Schritt zum Glück», que traducido significa «La risa es el primer paso para la felicidad.»

- Creo en la influencia para impactar y en este mundo que va tan rápido y en el que los niveles de estrés son tan elevados hay que parar y reír y por eso quise escribir este libro, para que las personas que lo lean, paren, disfruten y rían.

- Su labor artística se centra en la pintura pero la creativa pasa también por una colección de bolsos, relojes, ropa, además de que su forma de pensar le lleva a ser mecenas de varias ONG's a nivel global.

- Así es. En concreto trabajo directamente con dos fundaciones, una en Suiza que trabaja sobre el terreno en Colombia, se llama Moi Pour Toi y da protección, educación y formación integral a niños, niñas y adolescentes vulnerables entre 4 y 18 años. Y la otra ONG con la que colaboro tiene que ver con el algodón sostenible en África, con la protección de la naturaleza, con el cultivo ecológico y la concienciación del cuidado del planeta y se llama Cotton Made In Africa. Es muy importante para mí hacer esta labor, llena mi corazón.

- Por último, Laura, anime a los lectores de SUR a visitar su muestra.

- Pues todo el mundo puede ir a ver la exposición, no hay límites de nada, solo querer disfrutarla y sentir su luz.