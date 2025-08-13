La Junta rehabilitará el muelle de suministro de combustible del puerto de Fuengirola

La Junta de Andalucía rehabilitará el muelle de combustible del puerto de Fuengirola, una instalación con más de 40 años de antigüedad donde se abastece ... tanto la flota pesquera como la deportiva. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha sacado a licitación por 505.691 euros los trabajos de reparación de esta zona del puerto fuengiroleño, próxima a la bocana.

Según detalla el departamento que dirige la consejera Rocío Díaz, el muelle presenta dos patologías. La zona tiene el pavimento agrietado y abiertas las juntas de unión entre los bloques que constituyen el firme, con desplazamiento de alguno de ellos y hundimiento de la esquina del muelle. El motivo es que no existe una banqueta de cimentación bajo los bloques de hormigón, por lo que «se hace necesaria», según Fomento, su reparación para «garantizar las condiciones de seguridad en el trabajo».

Las obras tienen un plazo de ejecución estimado de cinco meses una vez que se inicien. Los trabajos consistirán, en primer lugar, en un refuerzo de la estructura del muelle mediante inyecciones que rellenen los espacios existentes entre los bloques. A continuación, se solidarizarán los bloques mediante la instalación de bulones. Por último, se dotará de cimentación a la estructura del muelle mediante la ejecución de micropilotes de profundidad igual al espesor del estrato de arenas subyacente a los bloques. La actuación se ha diseñado para ejecutarlo del modo «menos invasivo posible».

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 4 de septiembre a las 13.00 horas a través de medios electrónicos en la plataforma online de la administración andaluza (Sirec).

De acuerdo con los plazos legales, las obras no podrán comenzar hasta otoño, y habida cuenta del tiempo de ejecución no finalizarán antes de marzo de 2026, aunque los plazos definitivos dependerán de la tramitación del expediente y de cuándo se adjudique y se formalice el contrato por parte de la APPA.