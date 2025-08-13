Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El muelle de suministro de combustible está situado cerca de la bocana y tiene más de 40 años de antigüedad. SUR

La Junta rehabilitará el muelle de suministro de combustible del puerto de Fuengirola

Fomento invierte 500.000 euros en la reparación de esta zona, usada por la flota pesquera y deportiva, para mejorar la seguridad

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:34

La Junta de Andalucía rehabilitará el muelle de combustible del puerto de Fuengirola, una instalación con más de 40 años de antigüedad donde se abastece ... tanto la flota pesquera como la deportiva. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha sacado a licitación por 505.691 euros los trabajos de reparación de esta zona del puerto fuengiroleño, próxima a la bocana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  5. 5 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  6. 6 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  7. 7 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  9. 9 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  10. 10 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta rehabilitará el muelle de suministro de combustible del puerto de Fuengirola

La Junta rehabilitará el muelle de suministro de combustible del puerto de Fuengirola