Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la reunión celebrada hoy en la sede de la Mancomunidad. SUR.

La Mancomunidad invertirá 1,5 millones de euros en la carretera de Los Pedregales

Conecta Casares y Estepona y por donde circulan todos los vehículos hacia el Complejo Ambiental

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:32

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental invertirá 1,5 millones de euros en la mejora del firme y la señalización de ... la carretera de Los Pedregales, que conecta Casares y Estepona y por donde transitan todos los residuos con destino al Complejo Ambiental de Casares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  4. 4 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  7. 7 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  8. 8 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  9. 9

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  10. 10 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Mancomunidad invertirá 1,5 millones de euros en la carretera de Los Pedregales

La Mancomunidad invertirá 1,5 millones de euros en la carretera de Los Pedregales