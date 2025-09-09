La Mancomunidad invertirá 1,5 millones de euros en la carretera de Los Pedregales

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental invertirá 1,5 millones de euros en la mejora del firme y la señalización de ... la carretera de Los Pedregales, que conecta Casares y Estepona y por donde transitan todos los residuos con destino al Complejo Ambiental de Casares.

El alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, ha participado en la reunión de planificación junto al presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, representantes del Ayuntamiento de Estepona y la empresa Urbaser.

Según ha señalado Villalón, ésta no será la actuación definitiva, ya que el Plan Territorial de la Costa del Sol contempla la inclusión de esta vía en la red de carreteras autonómicas o provinciales, donde se prevé su futuro desdoblamiento. «Sin embargo, esta inversión supone un avance fundamental para mejorar la seguridad y la funcionalidad de toda la zona«, ha asegurado.

La carretera de Los Pedregales es una arteria principal, muy transitada a diario por vecinos y vecinas de Casares y Estepona, que ha sufrido en numerosas ocasiones cortes y graves problemas de tránsito con las lluvias intensas.

Esta actuación permitirá mejorar la comunicación y la seguridad, al tiempo que resulta imprescindible para el tránsito de camiones de gran tonelaje, tanto los que se dirigen a la planta de tratamiento de residuos de la Costa del Sol como al polígono industrial de Casares.