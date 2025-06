De la información a la prohibición: La ola antitabaco avanza en las playas de Málaga

Lorena Cádiz Benalmádena Jueves, 5 de junio 2025, 09:34 Comenta Compartir

Ni colillas, ni humo. La ola antitabaco avanza en las playas de la provincia de Málaga y ya son 19 las que tienen consideración de 'Playa sin humo', una iniciativa que parte que la Junta de Andalucía y que se gestiona a través de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo. Para sumar una playa o piscina pública a esa red, el ayuntamiento en cuestión debe de asumir una serie de compromisos, que contemplan diferentes grados de implicación.

El grado más básico es el que supone un simple compromiso por parte del Ayuntamiento, encaminado a la sensibilización y educación en torno al perjuicio que supone el consumo del tabaco, pero de ahí en adelante el abanico es amplio hasta alcanzar el nivel bronce, plata u oro que marca la iniciativa. De esta forma, no solo crece el número de playas sin humos, sino que hay ayuntamientos que directamente están yendo un paso más allá y no se quedan solo en el grado meramente informativo sino que apuntan directamente a la prohibición.

Es el caso de Benalmádena, municipio que acaba de incorporarse por primera vez a esta red y que ha declarado playa sin humo la conocida cala de Playa Bonita. En ella, este mismo verano, según explicó la concejal del área, Presi Aguilera, se instalarán carteles en diferentes idiomas advirtiendo que se trata de una playa libre de tabaco. Tanto el concesionario de las hamacas como el personal de socorrismo serán también informados al respecto para que a su vez puedan informar a los usuarios de cualquier duda, y además de todo eso se va a modificar la ordenanza municipal reguladora de las playas para que quede expresamente prohibido fumar en esa zona.

«Es una buena noticia para la salud de nuestros vecinos y visitantes y es también una buena noticia para nuestras playas. De nada sirve que el Ayuntamiento haga un esfuerzo en invertir en la limpieza de playas, que lo está haciendo, si seguimos arrojando basura o colillas», señaló Aguilera, quien hizo un llamamiento en ese sentido. «Los niños vienen a jugar y no pueden encontrarse la arena llena de colillas», apuntó.

Playa Bonita en Benalmádena se suma así a la playa Algarrobo, en Algarrobo; a la playa La Rada en Estepona; a las playas El Faro, San Pedro de Alcántara y Playa de Venus en Marbella; a Calahonda, El Bombo y La Cala en Mijas; a las playas Cenicero, Ferrara y Morche en Torrox, y a las de Almayate, Benajarafe, Caleta, Lagos, Mezquitilla, Torre del Mar y Valle Nizas en Vélez Málaga.

En la mayoría de ellas se recomienda no fumar aunque no está expresamente prohibido. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Mijas, que cuenta con tres playas libres de humo, explica que «esta iniciativa tiene como objetivo fundamental concienciar a la población de los beneficios de mantener playas y piscinas libres de humo de tabaco, como forma de respetar no solo el medio ambiente sino también la propia salud. Nace con un fin educativo y de sensibilización social». Pero, más allá de eso, actualmente fumar en esos puntos «no conlleva sanción porque para ello es preciso modificar la ordenanza municipal».

La mayor basura del mundo

Por su parte, desde la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo recuerdan que las colillas son la principal fuente de basura del mundo y que una colilla no es biodegradable y tarda en descomponerse entre 8 y 12 años. «Los cigarrillos enterrados en la arena pueden provocar contaminación de cuarta mano, que, tras filtrarse en el suelo y el agua, pasa a la cadena alimentaria produciendo efectos tóxicos en animales y personas». Igualmente señalan que el tabaquismo sigue siendo el principal problema de salud pública de los países desarrollados.