La alcaldesa, Ana Mula, junto a Edgard Caro, 'Sensillo con S'. SUR

El influencer fuengiroleño 'Sensillo con S', pregonero de la Feria del Rosario

Edgard Caro promete un discurso «diferente» y fiel al personaje que le ha llevado a tener más de 13 millones de seguidores en TikTok

José Carlos García

José Carlos García

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:32

El influencer fuengiroleño Edgard Caro Casado, conocido como 'Sensillo con S', será el pregonero de la Feria del Rosario de Fuengirola 2025. El anuncio lo ... ha realizado la alcaldesa de la localidad, Ana Mula, junto al protagonista, que tendrá la responsabilidad de ofrecer el pregón de las fiestas patronales de este año. La cita es el 6 de octubre a las 21.30 horas en el Palacio de la Paz; el mismo día en el que el influencer cumplirá 35 años de edad.

