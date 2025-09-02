El influencer fuengiroleño 'Sensillo con S', pregonero de la Feria del Rosario

El influencer fuengiroleño Edgard Caro Casado, conocido como 'Sensillo con S', será el pregonero de la Feria del Rosario de Fuengirola 2025. El anuncio lo ... ha realizado la alcaldesa de la localidad, Ana Mula, junto al protagonista, que tendrá la responsabilidad de ofrecer el pregón de las fiestas patronales de este año. La cita es el 6 de octubre a las 21.30 horas en el Palacio de la Paz; el mismo día en el que el influencer cumplirá 35 años de edad.

Nacido en Bilbao el 6 de octubre de 1990, Edgard Caro Casado lleva años viviendo en Fuengirola. Conocido en redes sociales como 'Sensillo con S', ha conquistado a millones de personas gracias a su ingenio, su humor fresco y su forma directa de conectar con el público. En TikTok acumula más de 13 millones de seguidores, cifra que lo sitúa entre los influencers más exitosos del país, además de contar con una sólida presencia en YouTube e Instagram. En la red social de Meta tiene 3,2 millones de seguidores.

«Aunque no de manera tradicional, Edgard Caro vive y siente nuestra feria como el que más, y estamos seguros que será un pregón divertido y memorable» Ana Mula Alcaldesa de Fuengirola

«Nos gusta escoger a fuengiroleños para que anuncien la llegada de nuestra mayor fiesta. Y, en este caso, nos hemos adaptado a los tiempos que corren y hemos optado por alguien joven y que, aunque no de manera tradicional, vive y siente nuestra feria como el que más. Estamos deseando escuchar su pregón, porque estamos seguros que va a ser divertido y memorable», ha expresado la alcaldesa de Fuengirola.

Por su parte, Edgard Caro ha agradecido «la oportunidad» concedida por el Ayuntamiento, que ha asegurado recibir con «ilusión». Al mismo tiempo, ha manifestado que está trabajando en un discurso «diferente» a lo que es habitual, aunque, eso sí, ha asegurado que irá en línea con el personaje que tanto éxito está teniendo en las redes sociales, y principal en TikTok.