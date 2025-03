Idiliq da el salto desde la Costa del Sol a Baleares y compra un hotel en Mallorca con 129 apartamentos

El Grupo Idiliq, dedicado a la promoción inmobiliaria y hotelería turística, con una importante presencia en la Costa del Sol, donde cuenta con 600 apartamentos ... en explotación en Mijas y otro centenar en Marbella, acaba de dar el salto a las Islas Baleares con la compra de un hotel en Mallorca. Hay que recordar que la presencia española de este grupo internacional se extiende también a las Islas Canarias, donde cuenta con 400 apartamentos en Tenerife, pero hasta la fecha no había conseguido instalarse en el mercado balear.

En concreto ha cerrado la adquisición del Hotel Cecilia, un resort de primera categoría ubicado en Portocolom, en Mallorca, a Elaia Investment Spain, SOCIMI, SA. El establecimiento, ubicado a pocos pasos de la icónica playa de Cala Marsal, es un complejo que cuenta con 129 apartamentos, jardines, piscina y restaurante.

El hotel, según explica Juan José Millán, chief strategy officer del Grupo Idiliq, está siendo operado en estos momentos por otra empresa, que cuenta con un contrato de alquiler hasta el próximo 30 de septiembre. Aunque Idiliq ya es el propietario de las instalaciones, no tomará posesión del activo hasta esa fecha, cuando tiene pensado echar el cierre y llevar a cabo una importante reforma del establecimiento.

«Aunque el hotel se encuentra en buen estado tras una reciente reforma, nuestra intención es mejorar sobre todo las zonas comunes, los jardines y la piscina», explica Millán, quien apunta a que la previsión es poder llevar a cabo las obras entre octubre de este año y primavera del año que viene para poder reabrir el hotel en la Semana Santa de 2026, con el comienzo de la temporada alta.

Desde el grupo no dan datos de inversión, ya que el precio de compra de hotel de momento no se puede hacer público y la inversión en la obra aún no la conocen. «Sabemos que los precios de la construcción en Baleares son más caros que en la península y que es un desafío porque la disponibilidad de constructoras es escasa y todos los negocios quieren acometer las reformas en las mismas fechas», detalló el responsable de estrategia del grupo, quien apunto que en breve procederán a una licitación de las mismas.

Millán aclaró que Mallorca y las Islas Baleares era un destino deseado y buscado por el grupo empresarial desde hace tiempo, dentro de la estrategia de ampliación del mismo. «Dentro de España tenemos presencia en la Costa del Sol y en Canarias y para nosotros era importante conquistar Baleares, es uno de los destinos más deseados de Europa, que además nos va a permitir una proyección internacional», señaló el responsable quien adelantó que está negociando una marca internacional para este nuevo hotel.

Hace solo unos meses que el grupo Idiliq celebró su cuarenta aniversario, siendo pionero en el concepto de combinar apartamentos de lujo con servicios hoteleros de primer nivel.