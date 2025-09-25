Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Área de Urgencias Pediátricas en Hospiten Estepona. SUR.

Hospiten Estepona impulsa la atención pediátrica con Urgencias especializadas, consultas externas y un área de Neurodesarrollo

Las urgencias pediátricas suponen casi el 25% del total de las urgencias recibidas

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:45

Hospiten Estepona completa el círculo de la atención pediátrica tras su ampliación con la puesta en funcionamiento de las Urgencias Pediátricas, la reubicación de la ... unidad de Pediatría para ofrecer una atención más amplia y de mayor calidad y la puesta en marcha de una unidad especializada en Neurodesarrollo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  5. 5 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  6. 6 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  7. 7 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  8. 8 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hospiten Estepona impulsa la atención pediátrica con Urgencias especializadas, consultas externas y un área de Neurodesarrollo

Hospiten Estepona impulsa la atención pediátrica con Urgencias especializadas, consultas externas y un área de Neurodesarrollo