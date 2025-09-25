Hospiten Estepona impulsa la atención pediátrica con Urgencias especializadas, consultas externas y un área de Neurodesarrollo

Hospiten Estepona completa el círculo de la atención pediátrica tras su ampliación con la puesta en funcionamiento de las Urgencias Pediátricas, la reubicación de la ... unidad de Pediatría para ofrecer una atención más amplia y de mayor calidad y la puesta en marcha de una unidad especializada en Neurodesarrollo.

«La ampliación del área pediátrica de Hospiten Estepona supone un avance crucial en la atención a la infancia en la Costa del Sol, donde residen más de 20.000 niños y adolescentes y la población infantil alcanza el 15% del total en la provincia de Málaga», apunta el director médico de Hospiten Estepona, el doctor José Carlos Salas.

Las Urgencias Pediátricas, que actualmente operan de 9 de la mañana a 9 de la noche y con planes de ampliar su servicio a 24 horas, se activaron a principios de este año y cuentan con una sala de espera, una consulta rápida junto a la sala de triaje y dos boxes pediátricos.

En cuanto a la zona de consultas externas, las consultas de Pediatría se han reubicado más cerca de las Urgencias Pediátricas, creando un nexo directo entre ambos servicios. Además, se ha incrementado el número de consultas de dos a tres, con un equipo especializado en la atención a menores.

Asimismo, se ha aumentado también el número de especialistas médicos del Área de Pediatría, incorporando profesionales con amplia experiencia y conocimientos en el cuidado integral del niño sano y el niño enfermo.

En consultas externas destacan, según el director médico, «la inmediatez en la atención sin necesidad de listas de espera y el acceso inmediato a pruebas complementarias, lo que agiliza el diagnóstico, tratamiento y continuidad del cuidado, ya que el menor es seguido por el mismo especialista que lo trató previamente».

Neurodesarrollo

Según datos facilitados por Hospiten Estepona, las urgencias pediátricas representan entre el 20-25% de todas las urgencias hospitalarias y los motivos más frecuentes de consulta son infecciones respiratorias (30-35%), cuadros digestivos (15-20%) y traumatismos leves. Además, entre un 7 y 10% de los menores presenta algún grado de alteración en el neurodesarrollo, con prevalencias en torno al 5-7% para TDAH y 1% para TEA.

Como novedad en el área de consultas externas, se ha puesto en marcha la consulta de Neurodesarrollo, dirigida por la doctora Gloria Colli, especialista en Pediatría y Psicología Pediátrica. «Este servicio es fundamental para atender a menores cuando la familia, la escuela o profesionales detectan alguna dificultad en el desarrollo o en casos con factores de riesgo de alteraciones del neurodesarrollo, tales como prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, infecciones durante el embarazo o problemas perinatales», asegura.

«El objetivo es detectar de forma precoz las alteraciones del neurodesarrollo para poder intervenir sobre ellas lo antes posible y asegurar así el mejor pronóstico», señala la doctora Colli.

Los motivos de consulta más frecuentes en Pediatría incluyen los relacionados con el crecimiento y la adaptación del menor, los problemas de sueño, (insomnio, pesadillas o terrores nocturnos), trastornos de la alimentación, alteraciones de conducta y rabietas, retraso en el control de esfínteres (enuresis o encopresis), retraso del lenguaje, dificultades escolares, problemas de atención e hiperactividad, así como señales de alerta de autismo, incluyendo autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger. También son motivo de consulta la discapacidad intelectual y, en el otro extremo, las altas capacidades.

«Con la puesta en marcha de Urgencias Pediátricas, más consultas externas y la nueva Unidad de Neurodesarrollo, Hospiten Estepona refuerza la detección precoz y la continuidad asistencial, mejorando de forma directa la calidad de vida de los menores y sus familias», concluye el director médico.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el doctor Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid - Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en Oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.