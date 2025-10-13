Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estudiantes de la Escuela de Idiomas Maravillas en el stand de Argentina. SUR

Hispanoamérica se da cita en la Escuela de Idiomas Maravillas de Benalmádena

La academia celebra un encuentro de intercambio con hispanohablantes

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:34

Comenta

Estamos acostumbrados a ver stands informativos atendiendo al público, lo que ya no es tan habitual es que quienes se acercan lo hagan con un ... cuaderno en la mano y tomando notas. Pero esto no es una feria de alguna actividad económica, es el Encuentro de Intercambio con Hispanohablantes que por segunda vez ha organizado la Escuela de Idiomas Maravillas, dedicada a enseñar español para extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  6. 6 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  7. 7 Llegan los primeros viajeros de la nueva conexión aérea directa entre Málaga y Seúl
  8. 8 Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10 Avanzan los trámites urbanísticos para la reapertura de Tívoli World

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hispanoamérica se da cita en la Escuela de Idiomas Maravillas de Benalmádena

Hispanoamérica se da cita en la Escuela de Idiomas Maravillas de Benalmádena