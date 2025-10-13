Hispanoamérica se da cita en la Escuela de Idiomas Maravillas de Benalmádena

Estamos acostumbrados a ver stands informativos atendiendo al público, lo que ya no es tan habitual es que quienes se acercan lo hagan con un ... cuaderno en la mano y tomando notas. Pero esto no es una feria de alguna actividad económica, es el Encuentro de Intercambio con Hispanohablantes que por segunda vez ha organizado la Escuela de Idiomas Maravillas, dedicada a enseñar español para extranjeros.

La cita se celebró el pasado viernes, último día laborable antes de la festividad del 12 de octubre, en las instalaciones de este centro de Arroyo de la Miel con stands de siete países iberoamericanos (Argentina, Uruguay, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay), además de otro de España, para continuar hoy en las aulas. Los estudiantes, organizados por niveles competenciales lingüísticos, visitaron los expositores para interesarse por cuestiones como la geografía, el léxico, las costumbres, la gastronomía, el folclore o las tradiciones populares, y este martes hablarán en clase de sus impresiones.

Imágenes del Encuentro de Intercambio con Hispanohablantes. SUR

En cuanto al léxico, «todo dependen del nivel que tengan, un alumno que está empezando a estudiar castellano no distingue un acento de España o de Argentina, pero con un nivel B1, sí lo diferencia y puede ir conociendo términos que no usamos en España», cuenta Enrique Gómez, coordinador de la Escuela de Idiomas Maravillas. Independientemente de sus conocimientos de español, para lo que sirve en todos los casos este Encuentro es para acercarse a la dimensión de un idioma que es la lengua materna de casi 500 millones de personas en todo el mundo.

Los estudiantes que han podido comprobarlo tienen hasta 14 nacionalidades diferentes, diez de ellas de países del continente europeo (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Italia, Francia, Irlanda, Rumanía, Ucrania y Rusia), y otras cuatro de otros rincones del planeta (Canadá, Japón, Irán y Palestina). Este martes tendrán la oportunidad de profundizar en lo que han aprendido en esta iniciativa que convirtió los exteriores de la Escuela de Idiomas Maravillas en un pequeño recorrido por Hispanoamérica.