Sin guitarras en Los Nadales: Las obras del parking dejan sin local a nueve bandas de Benalmádena

Responden a nombres como Lavanda, Avería, Not Yet, Milkwookie o El Principio de Heisenberg. Tienen diferentes estilos, pero hasta ahora compartían algo más que una ... ciudad, Benalmádena, y su pasión por música; les unía un local de ensayo. Ahora lo que tienen en común es que se han quedado sin un lugar donde seguir tocando. Detrás de todo esto está el Ayuntamiento de Benalmádena, que ha iniciado unas obras en el aparcamiento del recinto ferial que han dejado a un total de ocho bandas y un solista, más de 20 personas, sin un espacio donde poder seguir ensayando. De los antiguos cinco camerinos de Los Nadales, el Consistorio había puesto en manos de los músicos dos locales, además de un almacén. Las obras del aparcamiento han puesto fin a esta historia.

El primer local fue cedido en 2016 y estrenado al año siguiente, mientras que el segundo llegó en 2021. El Ayuntamiento no lo puso en manos directamente de los grupos, sino de la Asociación de Músicos de Benalmádena 'Sol y Música', que se ha encargado de gestionar este espacio. Los locales han permitido que se crearan y crecieran bandas locales, y «otros dos o tres grupos más que estaban en lista de espera iban a entrar ahora, y ya había ya otros más interesados», apunta su presidente, Juan Antúnez.

Cada componente de los grupos pagaba 10 euros, con los que la asociación hacía frente a los distintos gastos de funcionamiento, desde la limpieza hasta un seguro, y adquiría algún equipo. Estos locales no sólo eran atractivos por su precio, sino porque no hay alternativas en la localidad: «En Benalmádena no hay locales profesionales», explica Antúnez.

El colectivo ha rechazado volver a Los Nadales en las condiciones ofrecidas: un local, más pequeño y en vez de dos, y sin almacén

Las obras del parking, según apuntan desde el Consistorio, tardarán en ejecutarse seis meses, pero la finalización de los trabajos no significará la vuelta al local de ensayo. El Ayuntamiento les ha ofrecido un único espacio, de tan sólo 12 metros cuadrados y sin acondicionar, en lugar de los dos que tenían, y sin almacén.

Propuesta y «compromiso» del Ayuntamiento

El Consistorio asegura que esta sería tan sólo una «medida temporal», porque «la intención y el compromiso» es incluir una subvención para Sol y Música en los presupuestos municipal es de 2026. Pero la junta directiva de la asociación ha decidido rechazar la oferta: «La vuelta a Los Nadales en esas condiciones supondría un retroceso demasiado grande; es menos de los que teníamos cuando empezamos en 2017, y tendríamos que acondicionar un local que ni siquiera sabríamos cuánto tiempo podríamos usar, y un sólo local y sin almacén haría muy complicado su uso», explica Antúnez.

A la asociación también le plantea dudas cómo poder utilizar la subvención «si no hay locales profesionales» y cualquier alternativa que se pueda encontrar en el mercado privado serían a «un precio elevado» y condicionado a la ubicación del local y a que se pudiera acondicionar dada la finalidad para la que iba a ser utilizado y la necesidad de cumplir con la normativa de ruido.

Mientras tanto, las nueve bandas locales, la mayoría de ellas con conciertos a la vista, siguen asimilando el mazazo que ha puesto verse, tras un mero «aviso verbal y sin comunicación por escrito», sin la posibilidad de poder seguir ensayando. Reclaman simplemente unos locales «públicos, decentes y suficientes».