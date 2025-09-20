Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La banda Not Yet en un ensayo en uno de los dos locales que la asociación de músicos gestionaba en un antiguo camerino del recinto ferial. SUR

Sin guitarras en Los Nadales: Las obras del parking dejan sin local a nueve bandas de Benalmádena

Grupos de música locales utilizaban antiguos camerinos del recinto ferial como lugar de ensayo desde 2017

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:19

Responden a nombres como Lavanda, Avería, Not Yet, Milkwookie o El Principio de Heisenberg. Tienen diferentes estilos, pero hasta ahora compartían algo más que una ... ciudad, Benalmádena, y su pasión por música; les unía un local de ensayo. Ahora lo que tienen en común es que se han quedado sin un lugar donde seguir tocando. Detrás de todo esto está el Ayuntamiento de Benalmádena, que ha iniciado unas obras en el aparcamiento del recinto ferial que han dejado a un total de ocho bandas y un solista, más de 20 personas, sin un espacio donde poder seguir ensayando. De los antiguos cinco camerinos de Los Nadales, el Consistorio había puesto en manos de los músicos dos locales, además de un almacén. Las obras del aparcamiento han puesto fin a esta historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  4. 4 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  5. 5

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  6. 6 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  7. 7 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  8. 8

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  9. 9

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  10. 10 Varios kilómetros de atascos por un accidente en Las Pedrizas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sin guitarras en Los Nadales: Las obras del parking dejan sin local a nueve bandas de Benalmádena

Sin guitarras en Los Nadales: Las obras del parking dejan sin local a nueve bandas de Benalmádena