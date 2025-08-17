Fuengirola saca brillo a sus históricas piezas de artillería

El Ayuntamiento de Fuengirola restaurará los tres cañones que lucen en la terraza del castillo Sohail, las dos que hay situados en el jardín de ... la entrada del Museo de la Ciudad y el canón y el obús del siglo XVIII que pueden verse en el paseo marítimo. En total, siete elementos que forman parte del «rico patrimonio histórico-artístico urbano» y que se utilizaron en distintas etapas históricas para proteger la ciudad, y que van a ser reformados por el Consistorio.

Las piezas de artillería, «en su mayoría, se encuentran muy deterioradas», algo «normal» dada su antigüedad y la proximidad del mar, por lo que «hay que tomar medidas para eliminar la oxidación y el deterioro de las bases que las soportan, hechas de madera y acero», explica el Ayuntamiento, que ha sacado a licitación estos trabajos por un importe superior a los 88.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

En el caso de los cañones del castillo Sohail, las piezas se ven «fuertemente» afectadas por varias causas, como son la cercanía al mar, la acción de los agentes atmosféricos y los tratamientos de estabilización a los que han sido sometidos, pese a lo cual los técnicos municipales descartan un traslado: «Guardarlos en espacios techados y cerrados resultaría nocivo, pues sufrirían de mayor cantidad de horas de condensación de humedad y, por ende, de corrosión». La intervención servirá para desarrollar los tratamientos de conservación y restauración que es necesario efectuar «con el paso del tiempo».

El Ayuntamiento contempla la posibilidad de trasladar los dos cañones situados a la entrada del Museo de la Ciudad

En cuanto a los dos cañones del Museo de la Ciudad, las piezas se encuentran dañadas por los agentes atmosféricos y el contacto prolongado con el suelo; unos factores que han causado el desarrollo de «un fuerte proceso de oxidación» que ha afectado tanto la estructura cuanto la superficie del cañón. Para hacer frente a este escenario, el Ayuntamiento efectuará una intervención de conservación preventiva, preconsolidación y una actuación de inhibición de la corrosión. Además, se dotarán de un base y se contemplará la posibilidad de trasladarlos a otra ubicación.

El obús del paseo marítimo, situado a la altura de la calle Maestro Pedro Calvo, es una pieza de artillería del siglo XVIII de origen luso, que incluye el escudo de armas de Portugal y el nombre de Bartolomeu da Costa (1731-1801) director del arsenal o fábrica de artillería de Lisboa, que también requiere de su restauración ante su deterioro por la cercanía al mar y la acción de los agentes atmosféricos.

La actuación se enmarca desde de la política de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico que está realizando el equipo de gobierno de Fuengirola, con actuaciones como la rehabilitación de obras del Museo Abierto o la construcción de un centro de visitantes para mostrar los restos arqueológicos hallados en los yacimientos de la ciudad, fundamentalmente, en la Ciudad Romana de Suel.