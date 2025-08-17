Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los cañones situados en la terraza del castillo Sohail. SUR

Fuengirola saca brillo a sus históricas piezas de artillería

El Ayuntamiento rehabilitará los seis cañones que hay en el castillo Sohail, en el Museo y en el paseo marítimo, además de un obús del siglo XVIII

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:52

El Ayuntamiento de Fuengirola restaurará los tres cañones que lucen en la terraza del castillo Sohail, las dos que hay situados en el jardín de ... la entrada del Museo de la Ciudad y el canón y el obús del siglo XVIII que pueden verse en el paseo marítimo. En total, siete elementos que forman parte del «rico patrimonio histórico-artístico urbano» y que se utilizaron en distintas etapas históricas para proteger la ciudad, y que van a ser reformados por el Consistorio.

